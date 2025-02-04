Расследования

В Волгоградской области готовят суд над волжским менялой

Расследования 04.02.2025 20:25
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04.02.2025 20:25


Прокуратура города Волжского Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего местного жителя, который решил заработать на незаконном обмене валюты. Как сообщили V102.RU в пресс-службе надзорного органа, волжанин успел перепродать иностранную валюту на сумму более 29,8 миллионов рублей. 

Установлено, что обвиняемый с января 2022 года по июль 2024 год осуществлял банковскую деятельность без соответствующей лицензии, приобретая у граждан и предпринимателей иностранные деньги. Свою вину он признал частично, отрицая факт получения дохода в особо крупном размере. 

- Проверив материалы уголовного дела, прокуратура посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело направлено прокуратурой для рассмотрения по существу в городской суд, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

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