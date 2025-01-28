



Специализированный застройщик «МЕТЕО-КОМФОРТ. СОВЕТСКИЙ» в Новом 2025 году начинает строительство нового жилого комплекса комфорт-класса «Сиберия Парк». Представляем обзор нового проекта.

Новый жилой комплекс возводится на ул. Новосибирская, 74 и состоит из 4-х 25-этажных жилых домов

Сроки реализации: 2025–2028 годы.

Сдача первого корпуса намечена на 2027 год.

Практичные планировки и продуманная квадратура комнат, ремонт от застройщика, дизайнерский холлы и уютные МОПы, благоустроенный двор и большая бесплатная парковка, удобное расположение и развитая инфраструктура — все это делает новостройку привлекательной для проживания и инвестиций.







На старте покупателям будут доступны цены от 3,8 млн руб. за квартиру с ремонтом, а также семейная ипотека для семей с детьми до 7-ми лет со ставкой 6% и первоначальным взносом 20,1%!





ЖК «Сиберия Парк» спроектирован с учетом современных технологий и опыта застройщика, обладает всеми преимуществами комфорт-класса в сочетании с выгодными условиями приобретения. Задача нового ЖК обеспечить жителей района СХИ доступным и функциональным жильем.

Застройщик успешно реализовал проект по строительству ЖК «Видный» в 2021-2024гг.

Локация нового проекта идеальна для проживания семьей

В пешей доступности располагаются детские сады и школы, учебные и медицинские учреждения, магазины, рынок, до аграрного университета (ВолГАУ) 10 минут ходьбы, еще ближе Кооперативный институт. Рядом расположены остановки трамвая и маршрутных такси «Больница № 7», так что новоселам будет легко добраться в любую точку города.

Экономьте время и деньги на ремонте

Застройщик предлагает квартиры с ремонтом. Чистовая отделка уже входит в стоимость квартиры и в ипотеку, а значит вам не нужно будет искать дополнительные средства.

В комплексе все продумано до мелочей

На первом этаже домов разместятся стильные холлы с мебелью, а также предусмотрены помещения для хранения колясок и спортивного инвентаря.

Проектом запланированы торгово-офисные и коммерческие помещения, что позволит организовать и развивать собственную дополнительную инфраструктуру района: мини-маркеты, булочные, детские клубы, салоны красоты, фитнес и т.п.

Финансовые инструменты и выгоды для покупателей

Финансирование проекта осуществляет один из самых надежных банков страны — ДОМ.рф, который предоставляет выгодные и доступные условия семейной ипотеки для покупателей. Главные преимущества — это первоначальный взнос всего 20,1% по семейной ипотеке. Плюс на старте самые комфортные цены, конечно, предложение ограничено и важно поймать момент!

Уже сейчас вы можете выбрать свою собственную квартиру — пройдите короткий опрос и получите подборку планировок.

FAQ – 3 самых часто задаваемых вопроса застройщику о покупке квартиры

1. Какие типы квартир доступны в новом жилом комплексе?

В ЖК представлен большой выбор эргономичных и практичных планировок — от однокомнатных до трёхкомнатных квартир евроформата.

2. Будет ли рассрочка от застройщика, и какие ипотечные программы будут представлены для покупки квартиры?

Программы рассрочки находятся в стадии разработки, все льготные ипотечные программы в том числе и военная, также будут доступны покупателям жилого комплекса. Подробности узнавайте в офисе продаж: +7(8442)685-000

3. Можно ли использовать материнский капитал, и хватит ли его на первый взнос?

Материнский капитал безусловно можно и даже нужно использовать при покупке квартиры в новом ЖК, учитывая, что первоначальный взнос по семейной ипотеке составляет 20,1%, то большую часть его можно закрыть материнским капиталом.

Звоните и узнайте больше подробностей о новом ЖК «Сиберия Парк»: +7(8442)685-000.

Фото: ООО СЗ «МЕТЕО-КОМФОРТ. СОВЕТСКИЙ»

Реклама. ООО «СЗ «МЕТЕО-КОМФОРТ. СОВЕТСКИЙ» - ИНН 3444279840. Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф, ID дома: 64173. Семейную ипотеку предоставляет АО «БАНК ДОМ.РФ» (Генеральная лицензия ЦБ РФ №2312 от 19 декабря 2018 года), Ставка 6%. ПВ от 20,1%. Сумма кредита до 6 млн рублей. Срок до 30 лет. ПСК (Полная стоимость кредита) от 6,149% до 6,803%. Не оферта. Полные условия в офисе банка и на www.domrfbank.ru, в офисе застройщика. Действительно с 20.01.2025 по 31.01.2025 г. Реклама.