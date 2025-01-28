Экономика 28.01.2025 10:07 Реклама
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28.01.2025 10:07 Реклама
Специализированный застройщик «МЕТЕО-КОМФОРТ. СОВЕТСКИЙ» в Новом 2025 году начинает строительство нового жилого комплекса комфорт-класса «Сиберия Парк». Представляем обзор нового проекта.
Новый жилой комплекс возводится на ул. Новосибирская, 74 и состоит из 4-х 25-этажных жилых домов
Сроки реализации: 2025–2028 годы.
Сдача первого корпуса намечена на 2027 год.
Практичные планировки и продуманная квадратура комнат, ремонт от застройщика, дизайнерский холлы и уютные МОПы, благоустроенный двор и большая бесплатная парковка, удобное расположение и развитая инфраструктура — все это делает новостройку привлекательной для проживания и инвестиций.
На старте покупателям будут доступны цены от 3,8 млн руб. за квартиру с ремонтом, а также семейная ипотека для семей с детьми до 7-ми лет со ставкой 6% и первоначальным взносом 20,1%!
ЖК «Сиберия Парк» спроектирован с учетом современных технологий и опыта застройщика, обладает всеми преимуществами комфорт-класса в сочетании с выгодными условиями приобретения. Задача нового ЖК обеспечить жителей района СХИ доступным и функциональным жильем.
Застройщик успешно реализовал проект по строительству ЖК «Видный» в 2021-2024гг.
Локация нового проекта идеальна для проживания семьей
В пешей доступности располагаются детские сады и школы, учебные и медицинские учреждения, магазины, рынок, до аграрного университета (ВолГАУ) 10 минут ходьбы, еще ближе Кооперативный институт. Рядом расположены остановки трамвая и маршрутных такси «Больница № 7», так что новоселам будет легко добраться в любую точку города.
Экономьте время и деньги на ремонте
Застройщик предлагает квартиры с ремонтом. Чистовая отделка уже входит в стоимость квартиры и в ипотеку, а значит вам не нужно будет искать дополнительные средства.
В комплексе все продумано до мелочей
На первом этаже домов разместятся стильные холлы с мебелью, а также предусмотрены помещения для хранения колясок и спортивного инвентаря.
Проектом запланированы торгово-офисные и коммерческие помещения, что позволит организовать и развивать собственную дополнительную инфраструктуру района: мини-маркеты, булочные, детские клубы, салоны красоты, фитнес и т.п.
Финансовые инструменты и выгоды для покупателей
Финансирование проекта осуществляет один из самых надежных банков страны — ДОМ.рф, который предоставляет выгодные и доступные условия семейной ипотеки для покупателей. Главные преимущества — это первоначальный взнос всего 20,1% по семейной ипотеке. Плюс на старте самые комфортные цены, конечно, предложение ограничено и важно поймать момент!
Уже сейчас вы можете выбрать свою собственную квартиру — пройдите короткий опрос и получите подборку планировок.
FAQ – 3 самых часто задаваемых вопроса застройщику о покупке квартиры
1. Какие типы квартир доступны в новом жилом комплексе?
В ЖК представлен большой выбор эргономичных и практичных планировок — от однокомнатных до трёхкомнатных квартир евроформата.
2. Будет ли рассрочка от застройщика, и какие ипотечные программы будут представлены для покупки квартиры?
Программы рассрочки находятся в стадии разработки, все льготные ипотечные программы в том числе и военная, также будут доступны покупателям жилого комплекса. Подробности узнавайте в офисе продаж: +7(8442)685-000.
3. Можно ли использовать материнский капитал, и хватит ли его на первый взнос?
Материнский капитал безусловно можно и даже нужно использовать при покупке квартиры в новом ЖК, учитывая, что первоначальный взнос по семейной ипотеке составляет 20,1%, то большую часть его можно закрыть материнским капиталом.
Звоните и узнайте больше подробностей о новом ЖК «Сиберия Парк»: +7(8442)685-000.
Фото: ООО СЗ «МЕТЕО-КОМФОРТ. СОВЕТСКИЙ»
Реклама. ООО «СЗ «МЕТЕО-КОМФОРТ. СОВЕТСКИЙ» - ИНН 3444279840. Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф, ID дома: 64173. Семейную ипотеку предоставляет АО «БАНК ДОМ.РФ» (Генеральная лицензия ЦБ РФ №2312 от 19 декабря 2018 года), Ставка 6%. ПВ от 20,1%. Сумма кредита до 6 млн рублей. Срок до 30 лет. ПСК (Полная стоимость кредита) от 6,149% до 6,803%. Не оферта. Полные условия в офисе банка и на www.domrfbank.ru, в офисе застройщика. Действительно с 20.01.2025 по 31.01.2025 г. Реклама.
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