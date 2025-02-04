Общество

Под Волгоградом полицейские спасли раненого филина

Общество 04.02.2025 11:50
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04.02.2025 11:50


Полицейские из Камышина подобрали раненого филина на трассе. Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском приюте «Птичий остров», неравнодушные стражи порядка не смогли проехать мимо нуждающейся в помощи птицы. Как выяснилось, у филина был старый перелом крыла, кроме того, у него диагностировано крайнюю степень истощения. Немудрено, что ночная птица не могла охотиться и обеспечивать себя пропитанием. 

Раненый филин благополучно был доставлен в приют. Нового постояльца назвали Филипком. Волонтеры хвалят Филипка за то, что он стойко переносит процедуры и терпит принудительное кормление. В приюте надеются на благоприятный исход лечения. 

Фото «Птичий остров» VK.com

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