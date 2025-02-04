Под Волгоградом полицейские спасли раненого филина

Полицейские из Камышина подобрали раненого филина на трассе. Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском приюте «Птичий остров», неравнодушные стражи порядка не смогли проехать мимо нуждающейся в помощи птицы. Как выяснилось, у филина был старый перелом крыла, кроме того, у него диагностировано крайнюю степень истощения. Немудрено, что ночная птица не могла охотиться и обеспечивать себя пропитанием.
Раненый филин благополучно был доставлен в приют. Нового постояльца назвали Филипком. Волонтеры хвалят Филипка за то, что он стойко переносит процедуры и терпит принудительное кормление. В приюте надеются на благоприятный исход лечения.
Фото «Птичий остров» VK.com