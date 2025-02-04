Расследования

Полиция настигла в шкафу волжанина, убившего соперника

Расследования 04.02.2025 13:27
0
04.02.2025 13:27


В городе Волжском Волгоградской области полиция задержала мужчину, который на почве ревности зарезал сожителя своей возлюбленной. Как сообщили V102.RU в региональном СУ СКР, в момент задержания мужчина прятался в шкафу в дачном доме в одном из СНТ города-спутника. 



Известно, что 1 февраля нынешнего года подозреваемый пришел к многоквартирному дому на улице Пушкина, где проживала его знакомая, к которой он испытывал романтические чувства. Однако, вместо нее ему открыл дверь ее сожитель, в связи с чем между ними произошел конфликт. Тогда волжанин достал нож и нанес несколько ударов в область груди своему сопернику, после чего скрылся с места преступления. 

В этот же день тело потерпевшего без признаков жизни было обнаружено местными жителями. Спустя сутки благодаря слаженной работе следователей и полиции Волжского удалось установить личность и задержать преступника. 

Увидев на участке сотрудников полиции, мужчина не нашел ничего лучше, чем спрятаться в шкафу. Там он и был настигнут оперативниками.  

- В настоящее время с участием задержанного проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Свою вину в содеянном мужчина полностью признал. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - уточнила представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник. 

Видео: СУ СКР по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
04.02.2025 14:28
Расследования 04.02.2025 14:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.02.2025 13:46
Расследования 04.02.2025 13:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.02.2025 13:12
Расследования 04.02.2025 13:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.02.2025 11:17
Расследования 04.02.2025 11:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.02.2025 11:09
Расследования 04.02.2025 11:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.02.2025 09:46
Расследования 04.02.2025 09:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.02.2025 20:00
Расследования 03.02.2025 20:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.02.2025 15:19
Расследования 03.02.2025 15:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.02.2025 13:44
Расследования 03.02.2025 13:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.02.2025 12:57
Расследования 03.02.2025 12:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.02.2025 11:45
Расследования 03.02.2025 11:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.02.2025 11:30
Расследования 03.02.2025 11:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.02.2025 17:02
Расследования 02.02.2025 17:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.02.2025 18:28
Расследования 01.02.2025 18:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.02.2025 14:05
Расследования 01.02.2025 14:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:27
Центробанк развеял мифы о цифровом рублеСмотреть фотографии
14:59
Прокуратура: медикам Руднянской ЦРБ месяцами не платили за переработкиСмотреть фотографии
14:28
Волгоградский след обнаружен в похищении школьницы под ТюменьюСмотреть фотографииCмотреть видео
14:20
Волгоградцы окончательно перешли на зарядные устройства на Type-CСмотреть фотографии
13:46
В Волжском судебных приставов осудили за фальсификацию уголовных делСмотреть фотографии
13:27
Полиция настигла в шкафу волжанина, убившего соперникаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:12
Волгоградца, наладившего контакт с ВСУ, осудили за подготовку к госизменеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:57
В Волгограде спасатели воссоединили маму с сыномСмотреть фотографии
12:52
Очевидцы сообщили о завязших в снегу фурах на трассе Р-22 «Каспий» под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:47
Годными к военной службе могут признать россиян с сифилисом и психозамиСмотреть фотографии
12:37
Бочаров анонсировал создание новой модели спортплощадок в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:50
Под Волгоградом полицейские спасли раненого филинаСмотреть фотографии
11:48
В Волгограде снесут сгоревший аварийный дом и два 2-этажных баракаСмотреть фотографии
11:22
Волгоградский священник выехал на защиту НПЗ от БПЛАСмотреть фотографии
11:17
Машины всмятку: под Волгоградом две «Лады» не поделили трассуСмотреть фотографии
11:09
Следком объявил розыск волгоградца, пропавшего 20 лет назад по дороге из школыСмотреть фотографии
11:05
В Волжском школьница госпитализирована после столкновения Kia Rio и Cadillac XT6Смотреть фотографииCмотреть видео
10:49
В Волгограде коммунальщики восстановили более 1000 кв. метров асфальтаСмотреть фотографии
10:45
112 кг. подозрительных говяжьих субпродуктов нашли в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:37
В Иловле стартует судебный процесс по делу главы района Ивана ГеляСмотреть фотографии
10:33
В Волгограде стоимость услуг речных трамвайчиков вырастет на 12%Смотреть фотографии
10:20
T2 запустила специальную линию помощи клиентам после атаки мошенниковСмотреть фотографии
10:10
Волгоградца наказали за продажу на рынке краснокнижной белорыбицыСмотреть фотографии
10:05
МЧС: в Волгограде устраняют последствия массированной атаки БПЛАСмотреть фотографии
09:46
В Волгоградской области вторую неделю ищут утонувшего рыбакаСмотреть фотографии
09:45
А до Волгограда не долетит? Север региона завалило снегомСмотреть фотографии
09:04
Станислав Малых официально представлен труппе Волгоградского ТЮЗа как новый директорСмотреть фотографии
08:14
В 30 волгоградских школах закрыли классы из-за вспышки ОРВИСмотреть фотографии
07:03
«Бежать с узелком несколько остановок?»: в волгоградском обществе вновь встал вопрос о «собачьих кучках»Смотреть фотографии
06:17
Росстат: население Волгоградской области сократилось до 2435355 человекСмотреть фотографии
 