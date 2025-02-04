Полиция настигла в шкафу волжанина, убившего соперника





В городе Волжском Волгоградской области полиция задержала мужчину, который на почве ревности зарезал сожителя своей возлюбленной. Как сообщили V102.RU в региональном СУ СКР, в момент задержания мужчина прятался в шкафу в дачном доме в одном из СНТ города-спутника.





Известно, что 1 февраля нынешнего года подозреваемый пришел к многоквартирному дому на улице Пушкина, где проживала его знакомая, к которой он испытывал романтические чувства. Однако, вместо нее ему открыл дверь ее сожитель, в связи с чем между ними произошел конфликт. Тогда волжанин достал нож и нанес несколько ударов в область груди своему сопернику, после чего скрылся с места преступления.

В этот же день тело потерпевшего без признаков жизни было обнаружено местными жителями. Спустя сутки благодаря слаженной работе следователей и полиции Волжского удалось установить личность и задержать преступника.

Увидев на участке сотрудников полиции, мужчина не нашел ничего лучше, чем спрятаться в шкафу. Там он и был настигнут оперативниками.

- В настоящее время с участием задержанного проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Свою вину в содеянном мужчина полностью признал. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - уточнила представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

Видео: СУ СКР по Волгоградской области