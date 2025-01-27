В Волгоградской области решено отложить на 10 лет - до 1 января 2035 года - срок обязательного перехода сельскохозяйственных рынков в капитальные здания. Об этом V102.RU сообщили в областной думе.

Соответствующие изменения будут внесены в региональный закон «О деятельности розничных рынков на территории Волгоградской области», который предписывает до 1 января 2025 года всем сельхозрынкам перейти под крышу в капитальные здания. В Волгограде, как отмечается, этот процесс уже завершен, а в районах области еще нет.

Всего на территории региона работают 20 специализированных сельскохозяйственных рынков (5 – в городских округах, 15 – в муниципальных районах). В настоящее время в капитальных зданиях осуществляют деятельность только три специализированных сельскохозяйственных рынка, на территории остальных – капитальные здания занимают от 10% до 60% общей площади.

- Вступление в силу в текущем году требования о необходимости осуществлять деятельность таких рынков исключительно в капитальных строениях приведет к уменьшению торговых площадей и мест для сельхозпроизводителей. В результате снизятся возможности для продажи плодоовощных культур, что может привести к сокращению производства и росту цен на данную продукцию, - приводит облдума доводы экспертов.

Профильный комитет облдумы рекомендует принять соответствующие изменения в двух чтениях на ближайшем заседании регпарламента.

Фото из архива V102.RU