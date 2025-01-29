Экономика

Цены на бензин в Волгоградской области держатся две недели

Экономика 29.01.2025 20:17
0
29.01.2025 20:17


В Волгоградской области уже вторую неделю подряд на одной планке держатся цены на автомобильное топливо. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата, опубликованные 29 января, за прошедший период они не изменились ни на копейку.
АИ-92 стоит по-прежнему 56,27 рубля за литр, АИ-95 – 62,52, АИ-98 – 82,46 рубля. Такой же неизменной осталась цена и на дизтопливо – 68,07 рубля за литр.
При этом, напомним, стоимость автомобильного топлива стремительно росла весь прошлый год и даже в начале 2025. Порой за неделю она увеличивалась на некоторые марки на рубль и больше.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
29.01.2025 12:30 Реклама
Экономика 29.01.2025 12:30 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.01.2025 10:13
Экономика 29.01.2025 10:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.01.2025 16:53
Экономика 28.01.2025 16:53
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.01.2025 10:07 Реклама
Экономика 28.01.2025 10:07 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.01.2025 16:48
Экономика 27.01.2025 16:48
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.01.2025 13:51
Экономика 27.01.2025 13:51
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.01.2025 10:34
Экономика 27.01.2025 10:34
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.01.2025 17:06
Экономика 24.01.2025 17:06
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.01.2025 08:01
Экономика 24.01.2025 08:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.01.2025 13:51
Экономика 23.01.2025 13:51
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.01.2025 09:54
Экономика 23.01.2025 09:54
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.01.2025 08:12
Экономика 23.01.2025 08:12
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.01.2025 16:47 Реклама
Экономика 21.01.2025 16:47 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.01.2025 09:00 Реклама
Экономика 21.01.2025 09:00 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.01.2025 15:28
Экономика 20.01.2025 15:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:43
Волгоградский «Ротор» на сборах в Турции сыграл вничью с «Шинником»Смотреть фотографии
20:17
Цены на бензин в Волгоградской области держатся две неделиСмотреть фотографии
19:41
Под Волгоградом родным погибших на СВО бойцов передали наградыСмотреть фотографии
19:21
«Строили, строили – и наконец...»: в Волгоградской области уволили главу УКС и посадили подрядчикаСмотреть фотографии
19:00
Любовнице ресторатора Зубкова в Москве пообещали защиту от влиятельных волгоградских клановСмотреть фотографии
18:34
В дома на севере Волгограда частично вернули водуСмотреть фотографии
18:22
А мама предупреждала: мошенники заманивают россиян конфетами из ДубаяСмотреть фотографии
18:17
Легендарного волгоградского тренера Михаила Улымова похоронят 30 январяСмотреть фотографии
17:08
Роковую блондинку отправили в СИЗО за нападение с ножом на волгоградцаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:02
Двоим участникам СВО в Волгограде передали машины с ручным управлениемСмотреть фотографии
16:41
Убийца из Волгограда Арсен Мелконян рвется из колонии на свободуСмотреть фотографии
16:27
Трасса в Волгоградской области пожелтела из-за происшествия с грузовикомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:17
Продавцы возглавили топ самых востребованных профессий в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:10
В Камышине с предстоящей годовщиной Сталинградской Победы поздравили ветерановСмотреть фотографии
15:30
ФАС: четыре дорожные компании выплатили 263 млн за картельный сговорСмотреть фотографии
15:10
Волгоградцам ответили на жалобы о плохом приеме ТВ-сигналаСмотреть фотографии
14:42
Глава СК Бастрыкин выслушал отчаявшихся волгоградцев из аварийных домовСмотреть фотографии
14:32
На московской трассе под Волгоградом произошло тройное ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
14:21
«Детям сказали про задымление»: под Волгоградом эвакуировали школу из-за письма о заминированииСмотреть фотографии
14:13
Метателя бутылки с запрещенкой задержали в волгоградской колонииСмотреть фотографии
13:41
Бочаров обсудил ситуацию с главой попавшего под санкции абразивного заводаСмотреть фотографии
13:35
Водовод на улице Штеменко в Волгограде готовят к заменеСмотреть фотографии
13:22
В Волгоград возвращается легендарный турнир «Кубок Сталинграда»Смотреть фотографии
13:21
Под Волгоградом подрядчика приговорили к 4 годам колонии за негодные дома для сиротСмотреть фотографии
12:54
В Волгограде осудят обокравших пенсионерку лжецелителейСмотреть фотографии
12:38
Погибшего на Украине Ильяса Асадова похоронили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:30
«Красный Октябрь» создает условия для работы и творчестваСмотреть фотографии
12:12
Мошенники взломали аккаунт Ozon в VK и запустили фишинговую рассылкуСмотреть фотографии
12:10
Один человек остается в крайне тяжелом состоянии после ДТП на мосту через ВолгуСмотреть фотографии
12:00
Врио главы УКС назначен в Волгограде после критики губернатораСмотреть фотографии
 