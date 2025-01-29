Цены на бензин в Волгоградской области держатся две недели

При этом, напомним, стоимость автомобильного топлива стремительно росла весь прошлый год и даже в начале 2025. Порой за неделю она увеличивалась на некоторые марки на рубль и больше.
Экономика 29.01.2025 20:17
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29.01.2025 20:17
При этом, напомним, стоимость автомобильного топлива стремительно росла весь прошлый год и даже в начале 2025. Порой за неделю она увеличивалась на некоторые марки на рубль и больше.
В Волгоградской области уже вторую неделю подряд на одной планке держатся цены на автомобильное топливо. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата, опубликованные 29 января, за прошедший период они не изменились ни на копейку.АИ-92 стоит по-прежнему 56,27 рубля за литр, АИ-95 – 62,52, АИ-98 – 82,46 рубля. Такой же неизменной осталась цена и на дизтопливо – 68,07 рубля за литр.
При этом, напомним, стоимость автомобильного топлива стремительно росла весь прошлый год и даже в начале 2025. Порой за неделю она увеличивалась на некоторые марки на рубль и больше.
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