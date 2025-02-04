Ущерб природе Волгоградской области от утечки нефти оценили в 26,5 млн рублей

В Волгоградской области рассчитана сумма ущерба, нанесенная почвам в результате порыва нефтепровода во Фроловском районе. Как сообщили V102.RU в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, размер вреда составил 26 532 675 рублей.

- По результатам административного расследования установлено виновное лицо – юридическое лицо ООО «Нижневолжская нефтяная компания», - сообщили в управлении.

Ранее в адрес инспекторов Росприроднадзора поступила информация о загрязнении земельного участка в результате порыва нефтепровода вблизи «Месторождения Зимовского» в Ветютневском сельском поселении. В ходе осмотра местности были обнаружены признаки загрязнения почвы и следы проведения ликвидационных работ.





Специалисты филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области отобрали образцы почвы на общей площади 325 кв.м. для определения наличия или отсутствия загрязняющих веществ. В результате были выявлены превышения показателей по нефтепродуктам. Административное производство тогда было возбуждено в отношении неустановленного круга лиц по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ (Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате обращения с опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления).

За это нарушение юридическому лицу грозит штраф от 40 до 80 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора