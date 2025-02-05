Памятник архимандриту Кириллу установят у храма на Мамаевом кургане

В Москве презентовали проект памятника известному старцу, духовнику Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и трех русских Патриархов архимандриту Кириллу (Павлову), который хотят установить к 80-летию Великой Победы у храма Всех Святых на Мамаевом кургане в Волгограде. Об этом, как передает V102.RU, сообщает Волгоградская епархия.

Красноармеец Иван Дмитриевич Павлов, будущий архимандрит Кирилл, духовник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и трех русских Патриархов во время Великой Отечественной войны командовал взводом при обороне Сталинграда. Затем участвовал в боях в Венгрии, закончил войну в Австрии. Став священнослужителем он вспоминал, что именно в Сталинграде произошло его духовное перерождение. Архимандрит Кирилл (Павлов) в феврале 2017 года был погребен на территории Лавры за алтарем церкви Святого Духа.

- Проект памятника старцу Кириллу в Волгограде на Мамаевом кургане у храма Всех святых представила автор – известный скульптор, Заслуженный художник России, член Женского патриотического общества Елена Безбородова, - сообщили в епархии.

Презентация состоялась в рамках круглого стола «Сталинградское Евангелие архимандрита Кирилла (Павлова)» на выставке «Уникальная Россия» в Гостином дворе в Москве. Участие в нем принял Николай Чуйков - внук дважды Героя СССР, маршала Василия Чуйкова, похороненного на Мамаевом кургане в Волгограде.

Внук прославленного маршала отметил, что его дед Василий Чуйков поддержал бы идею возведения памятника отцу Кириллу на Мамаевом кургане. Николай Чуйков рассказал, что в послевоенные годы они с дедом не раз ездили в Троице-Сергиеву Лавру, где он подолгу стоял у раки преподобного Сергия Радонежского.

Фото: Павел Мирошкин / V102.RU