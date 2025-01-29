Экономика

«Красный Октябрь» создает условия для работы и творчества

Экономика 29.01.2025 12:30 Реклама
0
29.01.2025 12:30 Реклама


В рамках приобщения сотрудников к корпоративной культуре металлургическое предприятие традиционно проводит внутризаводские мероприятия. В одном из таких проектов – конкурсе новогодних экспозиций – показала свое мастерство газорезчик Мария Бескоровайнова.
Мария Бескоровайнова – единственная женщина-газорезчик на «Красном Октябре». Она управляет станком плазменной резки, который позволяет быстро вырезать детали более высокой точности без применения механической обработки.
Почти вся жизнь Марии связана с творчеством – она закончила художественную школу, училась в колледже на дизайнера, затем в институте получила специальность инженера-архитектора. В свободное время занимается рукоделием.
На завод Мария пришла более пяти лет назад, начинала разметчиком в цехе по ремонту металлургического оборудования (ЦРМО). С весны прошлого года трудится там же газорезчиком.
Как человек творческий она находит вдохновение даже в решении ежедневных рабочих задач. Именно поэтому в рамках подготовки к заводскому конкурсу новогодних экспозиций поддержала задумку коллег и вырезала на станке настоящие металлические снежинки и логотип – сталеразливочный ковш. В итоге экспозиция ЦРМО признана на заводе лучшей.
– Это наша командная работа. Сначала решили, что именно будем делать, продумав все до мелочей. Для того чтобы композицию украсили особые детали, технолог сделал специальные чертежи и передал их на станок, а я уже в свободное от основной работы время все вырезала, – рассказала Мария.
Добавим, что ЦРМО – активный участник всех корпоративных мероприятий, в том числе по благоустройству заводской территории. Также коллектив подразделения вовлечен в работу системы непрерывных улучшений и реализацию проектов по организации эффективного рабочего пространства.
Фото: «Красном Октябрь».
Реклама. АО «Корпорация Красный Октябрь» ИНН 3459080648, erid: F7NfYUJCUneP5zeU8Nh8

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
29.01.2025 10:13
Экономика 29.01.2025 10:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.01.2025 16:53
Экономика 28.01.2025 16:53
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.01.2025 10:07 Реклама
Экономика 28.01.2025 10:07 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.01.2025 16:48
Экономика 27.01.2025 16:48
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.01.2025 13:51
Экономика 27.01.2025 13:51
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.01.2025 10:34
Экономика 27.01.2025 10:34
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.01.2025 17:06
Экономика 24.01.2025 17:06
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.01.2025 08:01
Экономика 24.01.2025 08:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.01.2025 13:51
Экономика 23.01.2025 13:51
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.01.2025 09:54
Экономика 23.01.2025 09:54
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.01.2025 08:12
Экономика 23.01.2025 08:12
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.01.2025 16:47 Реклама
Экономика 21.01.2025 16:47 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.01.2025 09:00 Реклама
Экономика 21.01.2025 09:00 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.01.2025 15:28
Экономика 20.01.2025 15:28
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.01.2025 11:33
Экономика 20.01.2025 11:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:41
Убийца из Волгограда Арсен Мелконян рвется из колонии на свободуСмотреть фотографии
16:27
Трасса в Волгоградской области пожелтела из-за происшествия с грузовикомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:17
Продавцы возглавили топ самых востребованных профессий в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:10
В Камышине с предстоящей годовщиной Сталинградской Победы поздравили ветерановСмотреть фотографии
15:30
ФАС: четыре дорожные компании выплатили 263 млн за картельный сговорСмотреть фотографии
15:10
Волгоградцам ответили на жалобы о плохом приеме ТВ-сигналаСмотреть фотографии
14:42
Глава СК Бастрыкин выслушал отчаявшихся волгоградцев из аварийных домовСмотреть фотографии
14:32
На московской трассе под Волгоградом произошло тройное ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
14:21
«Детям сказали про задымление»: под Волгоградом эвакуировали школу из-за письма о заминированииСмотреть фотографии
14:13
Метателя бутылки с запрещенкой задержали в волгоградской колонииСмотреть фотографии
13:41
Бочаров обсудил ситуацию с главой попавшего под санкции абразивного заводаСмотреть фотографии
13:35
Водовод на улице Штеменко в Волгограде готовят к заменеСмотреть фотографии
13:22
В Волгоград возвращается легендарный турнир «Кубок Сталинграда»Смотреть фотографии
13:21
Под Волгоградом подрядчика приговорили к 4 годам колонии за негодные дома для сиротСмотреть фотографии
12:54
В Волгограде осудят обокравших пенсионерку лжецелителейСмотреть фотографии
12:38
Погибшего на Украине Ильяса Асадова похоронили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:30
«Красный Октябрь» создает условия для работы и творчестваСмотреть фотографии
12:12
Мошенники взломали аккаунт Ozon в VK и запустили фишинговую рассылкуСмотреть фотографии
12:10
Один человек остается в крайне тяжелом состоянии после ДТП на мосту через ВолгуСмотреть фотографии
12:00
Врио главы УКС назначен в Волгограде после критики губернатораСмотреть фотографии
11:35
Под Волгоградом поймали рецидивиста за рулем угнанной «Лада Веста»Смотреть фотографииCмотреть видео
11:26
В Волгоградской области простятся с погибшим в ДНР рядовым из КазахстанаСмотреть фотографии
11:23
Волгоградцам рассказали, как защитить пароли от взлома мошенниковСмотреть фотографии
11:11
Бочаров после выговора уволил главу УКС Андрея КозьменкоСмотреть фотографии
11:05
В Волжском осудят водителя, сбившего насмерть многодетную мамуСмотреть фотографии
10:55
На площадке второго сорванного строительства побывал Бочаров за утроСмотреть фотографииCмотреть видео
10:45
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии военнымСмотреть фотографии
10:18
В Волжском два пассажира маршрутки пострадали в массовом ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
10:13
В Волгограде потребители электроэнергии ответы на вопросы получают дистанционноСмотреть фотографии
10:01
Погибших в Волгограде на пожаре троих приемных детей похоронят в Клетском районеСмотреть фотографии
 