«Красный Октябрь» создает условия для работы и творчества





В рамках приобщения сотрудников к корпоративной культуре металлургическое предприятие традиционно проводит внутризаводские мероприятия. В одном из таких проектов – конкурсе новогодних экспозиций – показала свое мастерство газорезчик Мария Бескоровайнова.

Мария Бескоровайнова – единственная женщина-газорезчик на «Красном Октябре». Она управляет станком плазменной резки, который позволяет быстро вырезать детали более высокой точности без применения механической обработки.

Почти вся жизнь Марии связана с творчеством – она закончила художественную школу, училась в колледже на дизайнера, затем в институте получила специальность инженера-архитектора. В свободное время занимается рукоделием.

На завод Мария пришла более пяти лет назад, начинала разметчиком в цехе по ремонту металлургического оборудования (ЦРМО). С весны прошлого года трудится там же газорезчиком.

Как человек творческий она находит вдохновение даже в решении ежедневных рабочих задач. Именно поэтому в рамках подготовки к заводскому конкурсу новогодних экспозиций поддержала задумку коллег и вырезала на станке настоящие металлические снежинки и логотип – сталеразливочный ковш. В итоге экспозиция ЦРМО признана на заводе лучшей.

– Это наша командная работа. Сначала решили, что именно будем делать, продумав все до мелочей. Для того чтобы композицию украсили особые детали, технолог сделал специальные чертежи и передал их на станок, а я уже в свободное от основной работы время все вырезала, – рассказала Мария.

Добавим, что ЦРМО – активный участник всех корпоративных мероприятий, в том числе по благоустройству заводской территории. Также коллектив подразделения вовлечен в работу системы непрерывных улучшений и реализацию проектов по организации эффективного рабочего пространства.

Фото: «Красном Октябрь».

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