Расследования

В Волжском судебных приставов осудили за фальсификацию уголовных дел

Расследования 04.02.2025 13:46
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04.02.2025 13:46


В Волгоградской области Волжский городской суд огласил приговор судебным приставам, уличённым в фальсификации, подлоге и мошенничестве. Как сообщает ИА «Высота 102», двое мужчин в течение двух лет штамповали уголовные дела, подтасовывая доказательства.

- С марта 2022 года по февраль 2024 года ведущие дознаватели Волжского городского отдела судебных приставов №2 ГУ ФССП по Волгоградской области фальсифицировали доказательства по расследуемым уголовным делам. В частности, в процессуальных документах они указывали ложные данные об участии в деле знакомого адвоката, после чего предоставляли эти сведения в ГУ ФССП России по Волгоградской области для последующей оплаты его труда, - сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Пресечь незамысловатый бизнес удалось благодаря вмешательству сотрудников ФСБ. Задержанные ещё на этапе расследовании полностью признали вину.

Решением Волжского городского суда оба судебных пристава отправлены в тюрьму на 2 года и 2 месяца. Наказание они будут отбывать в колонии общего режима. Кроме того, им запрещено в течение 3 лет занимать посты в госорганах. Также мужчинам придётся выплатить штраф по 30 тыс. рублей.

Отметим, в рамках разбирательства осуждён был и адвокат, фигурирующий в липовом делопроизводстве. Он приговорён к 2 годам и 6 месяцам колонии общего режима и штрафу в размере 80 тыс. рублей. Решение может быть обжаловано. Все фигуранты взяты под стражу в зале суда.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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