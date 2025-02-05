Биолог рассказал, что выжигает зимой волгоградские газоны





В Волгограде в очередной раз встал вопрос о цивилизованном выгуле животных. В частности, как ранее сообщало ИА «Высота 102», некоторые владельцы собак уже пришли к тому, что обязаны убирать отходы, оставляемые питомцами во время прогулки. Но остаются и те собачники, кто считает уборку экскрементов излишеством.

Что, если не заметать собачий «след»? Действительно ли фекалии будут естественным удобрением для растущих рядом растений? На эти вопросы ответил известный волгоградский биолог Николай Онистратенко. По его словам, мифы о пользе укрывающих землю «подснежников» уже давно нуждаются в разоблачении.

– Необходимо понимать, что любым отходам жизнедеятельности животных не место в среде обитания человека. Они должны либо сразу перенаправляться на переработку, либо как можно быстрее собираться и утилизироваться, – убеждён специалист. – Переваренная ферментированная органика сама по себе - источник опасных токсинов, в том числе летучих органических веществ. Жидкая фракция просачивается в почву и отравляет ее. При высыхании мельчайшие частички смешиваются с городской пылью, переносятся ветром, оседают на предметах, коже, пище, в лёгких. Такая органика легко усваивается сапротрофами, становится пищей, местом обитания и размножения множества насекомых, червей, бактерий и грибов. Обилие подобных отходов может привести к вспышкам различных заболеваний и их переносу на большие расстояния.

Оставаясь на земле, собачьи экскременты, как химически активные агенты, буквально прожигают газон, говорит биолог.

– Отходы жизнедеятельности в городе неприемлемы и с хозяйственной, и с эстетической точки зрения. Неприятный и просто неприличный внешний вид газонов, тротуаров и дворов, резкий запах и опасность вступить в такой «подарочек» вызывают отвращение у любого нормального человека. Помните кадры из «Красотки», где герой Ричарда Гира расслаблялся, гуляя босиком по городскому газончику? А если бы в этот момент он босой ногой наотмашь вступил в ещё теплую кучку? – иронизирует доцент кафедры экологии и природопользования ВолГУ. – Нужно признать, что физиологические и биохимические особенности процессов пищеварения кошек и собак, их диета приводят к небольшим отличиям «продукта на выходе» по сравнению с человеком. Но в любом случае такая субстанция будет не удобрением, а химически активным едким агентом, влияющим на растения, на химсостав и микробиоту почвы. Даже внесение навоза крупного рогатого скота на поля должно подчиняться агротехническим требованиям, нормироваться и проходить в определенные сроки. Здесь же речь не про навоз и не про сельское хозяйство. Проблема состоит ещё и в подходе к утилизации. Существует регламент переработки коммунальных отходов. И получается, что собачьи-кошачьи «подарочки» должны направляться в отводящую канализацию для дальнейшей переработки. Я, конечно, пару раз видел гениальных котиков, ходивших на унитаз, но вы же понимаете, что это исключение из правил. Вне пределов специальных площадок для выгула (а их мало, до них ещё нужно успеть дойти) оставленные питомцем следы должен убирать хозяин. И, к счастью, сейчас большинство ответственных хозяев действительно ходят на прогулки с пакетиками и перчатками. Вот только ответственность в этом вопросе требуется не только от владельцев животных, но и от руководящих органов, налаживающих систему безопасной городской среды. В этом остром вопросе ещё много спорных моментов, однако я не верю, что человечество, научившееся лечить болезни, осваивающее космос и расщепляющее ядро, споткнётся о дурно пахнущую кучку.