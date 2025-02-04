Прокуратура: медикам Руднянской ЦРБ месяцами не платили за переработки

В Волгоградской области без оплаты за сверхурочную работу несколько месяцев трудились семь медицинских работников Руднянской ЦРБ. Врачи в итоге обратились за защитой своих прав в прокуратуру Волгоградской области, сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

- При проверке табелей учета рабочего времени экстренных вызовов установлено, что с мая по сентябрь 2024 года 7 медицинских работников осуществляли дежурство на дому и (или) оказывали экстренную квалифицированную помощь в больнице. Указанный медицинский персонал выполнял работу сверх нормы рабочего времени в выходные и нерабочие праздничные дни, - сообщила Черединина.

Однако медицинским работникам за переработки ничего не платили, отгулов не давали.

Прокуратура направила и.о. главного врача ГБУ «ЦРБ Руднянского муниципального района» представление об устранении нарушений трудового законодательства. Руководителя лечебного учреждения привлекли к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (непредставление в установленный срок выплат в рамках трудовых отношений). В итоге медикам оплатили сверхурочную работу в сумме свыше 30 тысяч рублей.