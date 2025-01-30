В Волгоградской области неожиданно подешевели овощи

Экономика 30.01.2025 10:03
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30.01.2025 10:03
Практически все группы овощей подешевели в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, по итогам прошедшей недели в регионе снизились цены на капусту, лук, свеклу, морковь, свежие огурцы и помидоры. При этом огурцы и помидоры последнее время только дорожали. Правда, снижение составило всего десятые доли процента. Из так называемого борщевого набора выросла стоимость лишь картофеля – на 1,62% (58,48 рубля за кг).
В то же время статистики зафиксировали повышение цен на бананы аж на 5,26%. Теперь стоимость экзотических фруктов составила 164,41 рубля. Также в регионе стали дороже мороженая рыба – рост на 2,25% (198,48 рубля), мука – на 2,71% (42,38 рубля), вермишель – на 1,17% (73,32 рубля).
А вот яйца подешевели на 1,32% (до 106 рублей). Снизилась стоимость и риса – на 2,24% (97,24 рубля), утверждают в Волгоградстате.
Фото V102.RU
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