В Волгограде снизится стоимость ОСАГО





Банк России обновил значения территориального коэффициента для 21 региона страны, где в 2024 году средняя стоимость классических полисов была выше общероссийской. В частности, для Волгограда показатель был снижен с 1,24 до 1,21. Изменение утверждены указанием регулятора и вступили в силу 27 января, рассказали V102.RU в волгоградском отделении Банка России.

- Такие меры направлены на адаптацию тарифов ОСАГО к реальным условиям и рискам в различных регионах страны. Они будут способствовать повышению конкуренции на рынке и улучшению доступности страховых услуг для автовладельцев региона, - отметил управляющий Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин.

В то же время в Волгоградской области коэффициент был увеличен с 0,76 до 0,84. Однако новый уровень остается ниже среднероссийского показателя, утверждают эксперты. После проведенного анализа выплат по полису ОСАГО, регион попал в число тех территорий, где действующие КТ не соответствуют возросшим убыткам, их значения повышены. Так, по данным регулятора, в 2024 году в Волгоградской области без учета областного центра было заключено почти 97 тысяч классических договоров ОСАГО. При этом средняя стоимость полиса была на 40,3% ниже общероссийского уровня.

Кроме того, с 27 января 2025 года тарифный коридор по ОСАГО расширяется на 11,57% для общественного транспорта и на 20% для мототранспорта и грузовиков до 16 тонн. Базовые ставки для обычных автомобилистов остаются прежними. Изменения, утвержденные Банком России, связаны с высокой убыточностью этих категорий транспорта.

Для грузовиков и мототранспорта вводятся новые коэффициенты, зависящие от стажа водителя и мощности двигателя. Также страховщики обязаны учитывать стаж вождения иностранных граждан при расчете стоимости полиса. Эти меры направлены на улучшение финансовой устойчивости страховых компаний и снижение рисков аварийности, подытожили в банке.