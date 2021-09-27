Открытие Private Banking и РБК устроили ужин по случаю запуска гида Michelin в России





Открытие Private Banking, подразделение банка «Открытие» по работе с состоятельными клиентами, и «РБК Стиль» 22 сентября устроили торжественный Chef’s Table в Grace Bistro — ужин с дегустационным сетом от известных шеф-поваров Хезрет-Арслана Бердиева (ресторан Birch (лучший в России по версии Wheretoeat 2021) и Владимира Чистякова (ресторан Grace Bistro) по случаю прихода в Россию главного мирового ресторанного рейтинга – гида Michelin.

Пока гид пришел только в Москву, но в ближайшее время его инспекторы изучат Санкт-Петербург и другие крупные города России. 14 октября в Москве, в «Зарядье» пройдет первая церемония присуждения звезд «Мишлен» московским ресторанам и их шеф-поварам. Россия станет 33-й страной, где выпускается гид, а Москва — первым городом СНГ, где есть рестораны, отмеченные звездами и другими знаками Michelin.