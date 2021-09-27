Экономика

Открытие Private Banking и РБК устроили ужин по случаю запуска гида Michelin в России

Экономика 27.09.2021 18:14 Новости компаний
0
27.09.2021 18:14 Новости компаний


Открытие Private Banking, подразделение банка «Открытие» по работе с состоятельными клиентами, и «РБК Стиль» 22 сентября устроили торжественный Chef’s Table в Grace Bistro — ужин с дегустационным сетом от известных шеф-поваров Хезрет-Арслана Бердиева (ресторан Birch (лучший в России по версии Wheretoeat 2021) и Владимира Чистякова (ресторан Grace Bistro) по случаю прихода в Россию главного мирового ресторанного рейтинга – гида Michelin.
Пока гид пришел только в Москву, но в ближайшее время его инспекторы изучат Санкт-Петербург и другие крупные города России. 14 октября в Москве, в «Зарядье» пройдет первая церемония присуждения звезд «Мишлен» московским ресторанам и их шеф-поварам. Россия станет 33-й страной, где выпускается гид, а Москва — первым городом СНГ, где есть рестораны, отмеченные звездами и другими знаками Michelin.
«Приход гида «Мишлен» в Россию — это, без преувеличения, историческое событие, — говорит Виктория Денисова, глава Открытие Private Banking. — Москва станет первым городом страны, в котором появятся кафе и рестораны, отмеченные мишленовскими звездами. Мы не могли остаться в стороне, так как всегда стремимся уделять особое внимание важнейшим событиям в культурной жизни не только наших клиентов, но и всей страны. Высокая гастрономия в нашем понимании не только источник вдохновения и вкусовых открытий, но значимое явление, которое отражает культуру каждой эпохи. Значение высокой гастрономии для общества не меньше, чем произведений искусства. Гастрономические рестораны для наших клиентов сродни театрам: люди все чаще приходят туда за впечатлениями. Мы знаем это не понаслышке. Количество обращений в нашу консьерж-службу по бронированию столов в лучших ресторанах настолько велико, что мы уделяем самое пристальное внимание этой теме каждый день. Мы постоянно следим за тенденциями и новостями в ресторанном мире, пишем об этом в новостной ленте в нашем специальном мобильном приложении «Открытие Lifestyle», создаем гиды и даем рекомендации».

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Волго-Дон. Новый жилой квартал на Тулака.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Экономика
27.09.2021 19:57
Экономика 27.09.2021 19:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.09.2021 19:38
Экономика 27.09.2021 19:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.09.2021 15:42
Экономика 27.09.2021 15:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.09.2021 14:46
Экономика 27.09.2021 14:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.09.2021 11:37
Экономика 27.09.2021 11:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.09.2021 15:16
Экономика 25.09.2021 15:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.09.2021 11:44
Экономика 25.09.2021 11:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.09.2021 18:27
Экономика 24.09.2021 18:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.09.2021 17:54
Экономика 24.09.2021 17:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.09.2021 16:02
Экономика 24.09.2021 16:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.09.2021 13:40
Экономика 24.09.2021 13:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.09.2021 12:54
Экономика 24.09.2021 12:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.09.2021 11:54
Экономика 24.09.2021 11:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.09.2021 11:28
Экономика 24.09.2021 11:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.09.2021 10:31
Экономика 24.09.2021 10:31
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

20:31
Гордума назначила Владимира Марченко врио главы ВолгоградаСмотреть фотографии
19:24
Кладбище коровьих костей и черепов нашли под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
18:26
Замгубернатора Владимир Марченко займет кресло главы ВолгоградаСмотреть фотографии
17:37
В Волгоградской области в опрокинувшейся иномарке погиб водительСмотреть фотографии
17:21
Три человека пострадали в массовом ДТП на «встречке» в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:12
Ушедшего в Госдуму экс-мэра Волгограда сделают Почетным гражданиномСмотреть фотографии
16:14
Из-за всплеска ОРВИ в Волгоградской области закрыта школа и 178 классовСмотреть фотографии
15:56
Более 14 тонн мусора собрали волонтёры с берегов рек в ходе акции РУСАЛа «День реки»Смотреть фотографии
15:15
Волгоградский облсуд смягчил наказание за смерть роженицы врачам перинатального центраСмотреть фотографии
14:58
Мэр Волгограда ушел в отставкуСмотреть фотографии
14:46
Волгоградские предприятия увеличивают производительность трудаСмотреть фотографии
14:34
Волгоградское УФАС дало «зеленый свет» возвращению горе-подрядчика на стройку детсадаСмотреть фотографии
14:24
МУП "Метроэлектротранс" незаконно отказало победителю конкурса в контракте по скоростному трамваюСмотреть фотографии
13:31
Суд в Волгограде продлил арест "теневому" фигуранту дела о хищении денег нацпроектаСмотреть фотографии
13:10
Уголовное дело о кровавой аварии у морга в Волгограде дошло до судаСмотреть фотографии
12:31
В блок биоочистки на острове Голодном в Волгограде вольют еще 2 млрд рублейСмотреть фотографии
12:21
В Волгоградской области убедят 300 тысяч пенсионеров привиться от Covid-19Смотреть фотографии
12:03
В Волгоградской области срочно открывают еще один инфекционный корпусСмотреть фотографии
12:02
Капитал Медстрах напоминает перенесшим COVID-19 волгоградцам о важности диспансеризацииСмотреть фотографии
11:55
Школы и вузы Волгоградской области готовят к переводу на дистантСмотреть фотографии
11:29
Троллейбусы в Волгограде хотят оставить без кондукторовСмотреть фотографии
10:51
УК «Жемчужина»: стремимся к порядку и качествуСмотреть фотографии
10:40
Волгоградский аэропорт затевает грандиозную переделкуСмотреть фотографии
10:29
Селянина с пистолетом Макарова задержали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:37
Чиновники все выходные ловили безмасочников в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:25
Льготная против Семейной: чем отличаются две главные ипотеки с господдержкойСмотреть фотографии
19:26
«Денег нет, но вы рожайте»: волгоградец требует возвращения льгот по оплате за детский садСмотреть фотографии
17:07
В Волгограде исторический корпус Центрального рынка потрескался после ремонтаСмотреть фотографии
15:03
Волгоградская область оказалась на предпоследнем месте в России по количеству парковокСмотреть фотографии
13:11
Суточная смертность от COVID побила все рекорды в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 