Открытие Private Banking и РБК устроили ужин по случаю запуска гида Michelin в России

Экономика 27.09.2021 18:14 Новости компаний
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27.09.2021 18:14 Новости компаний
Открытие Private Banking, подразделение банка «Открытие» по работе с состоятельными клиентами, и «РБК Стиль» 22 сентября устроили торжественный Chef’s Table в Grace Bistro — ужин с дегустационным сетом от известных шеф-поваров Хезрет-Арслана Бердиева (ресторан Birch (лучший в России по версии Wheretoeat 2021) и Владимира Чистякова (ресторан Grace Bistro) по случаю прихода в Россию главного мирового ресторанного рейтинга – гида Michelin.
Пока гид пришел только в Москву, но в ближайшее время его инспекторы изучат Санкт-Петербург и другие крупные города России. 14 октября в Москве, в «Зарядье» пройдет первая церемония присуждения звезд «Мишлен» московским ресторанам и их шеф-поварам. Россия станет 33-й страной, где выпускается гид, а Москва — первым городом СНГ, где есть рестораны, отмеченные звездами и другими знаками Michelin.
«Приход гида «Мишлен» в Россию — это, без преувеличения, историческое событие, — говорит Виктория Денисова, глава Открытие Private Banking. — Москва станет первым городом страны, в котором появятся кафе и рестораны, отмеченные мишленовскими звездами. Мы не могли остаться в стороне, так как всегда стремимся уделять особое внимание важнейшим событиям в культурной жизни не только наших клиентов, но и всей страны. Высокая гастрономия в нашем понимании не только источник вдохновения и вкусовых открытий, но значимое явление, которое отражает культуру каждой эпохи. Значение высокой гастрономии для общества не меньше, чем произведений искусства. Гастрономические рестораны для наших клиентов сродни театрам: люди все чаще приходят туда за впечатлениями. Мы знаем это не понаслышке. Количество обращений в нашу консьерж-службу по бронированию столов в лучших ресторанах настолько велико, что мы уделяем самое пристальное внимание этой теме каждый день. Мы постоянно следим за тенденциями и новостями в ресторанном мире, пишем об этом в новостной ленте в нашем специальном мобильном приложении «Открытие Lifestyle», создаем гиды и даем рекомендации».
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