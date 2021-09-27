Борьба с коррупцией

МУП "Метроэлектротранс" незаконно отказало победителю конкурса в контракте по скоростному трамваю

Борьба с коррупцией 27.09.2021 14:24
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27.09.2021 14:24


Волгоградское УФАС уличило МУП «Метроэлектротранс» в нарушении закона о контрактной системе, которое выразилось в незаконном отказе от заключения контракта с победителем закупки. Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольному органе, в УФАС обратилась компания из Волжского – ООО «МПК «Гудвилл», которая стала победителем  открытого конкурса в электронной форме на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту путевого хозяйства и контактной сети линии скоростного трамвая Волгограда в границах улицы Землянского – площадь Дзержинского. Максимальная цена контракта была установлена на уровне немногим более 16 миллионов рублей. Фирма «Гудвилл» предложила самую низкую цену контракта – около 12 миллионов рублей. Однако заказчик отказался от заключения контракта с победителем конкурса, утверждая, что предложенная компанией цена контракта крайне невыгодна для самой компании. Такая "забота", проявленная заказчиком, показалась крайне странной не только для фирмы-победителя, но и для УФАС, где рассматривалось данное дело.  Тем более, что в ООО «МПК «Гудвилл» подтвердили свою готовность исполнить контракт по предложенной им указанной цене.
В результате рассмотрения дела жалоба ООО «МПК «Гудвилл» была признана обоснованной.  МУП «Метроэлектротранс» выдано предписание об отмене протокола об отказе от заключения контракта с ООО «МПК «Гудвилл», пояснили в УФАС.

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