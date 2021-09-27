Суд в Волгограде продлил арест "теневому" фигуранту дела о хищении денег нацпроекта





Волгоградский областной суд оставил без изменения постановление о продлении срока содержания под стражей Михаила Калонкина. Об этом сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Екатерина Вальковская, Напомним, 44-летний Михаил Калонкин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 33, ч.4 ст. 159 УК РФ. По версии следствия Калонкин, вступив в преступный сговор с иными лицами, совершил хищение денежных средств бюджета Волгоградской области на сумму 76 718 004 рублей, предназначавшихся для оплаты работ в рамках государственного контракта по ликвидации несанкционированных свалок на территории Среднеахтубинского района Волгоградской области.

17 марта 2021 года Калонкина объявили в международный розыск.

Постановлением Центрального районного суда Волгограда от 18 марта 2021 года в отношении мужчины заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца с момента его фактического задержания на территории РФ. А уже 22 июня его поймали на территории Краснодарского края.

Органы следствия обратились в Центральный районный суд Волгограда с ходатайством о продлении срока содержания под стражей обвиняемого до 16 октября 2021 года. Следователи опасались, что на свободе Калонкин мог воспрепятствовать производству по уголовному делу и скрыться. Защита задержанного возражала против такой меры пресечения и просили суд выбрать другие варианты – запрет определенных действий, залог или домашний арест.

Однако Центральный районный суд удовлетворил ходатайство следователей. Постановление районного суда было обжаловано адвокатом Калонкина в областном суде. Защитник утверждал, что процессуальных оснований для нахождения его подзащитного под стражей не имеется.

Апелляционная инстанция Волгоградского областного суда, изучив представленные материалы, выслушав участников процесса, не нашла оснований для отмены указанного постановления и изменения избранной в отношении Михаила Калонкина меры пресечения.

Напомним, бизнесмен Михаил Калонкин является четвертым фигурантом в скандальном деле о хищении средств нацпроекта «Экология» при ликвидации свалок в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. По данному делу проходят также бывший руководитель ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства» Михаил Ситников, гендиректор ООО «Гринлайт» Александр Фирсов и экс-председатель облкомприроды Виталий Сазонов. Последний также находился под стражей, однако данную меру пресечения недавно ему изменили на домашний арест. Примечательно, что Михаил Калонкин не занимал никаких постов ни в органах власти, также не числился в структурах, чьи руководители были задержаны в рамках этого громкого уголовного дела. По некоторым сведениям, мужчина выполнял роль так называемого посредника в организации схемы хищения бюджетных средств.



