В УФСБ по Волгоградской области произошла смена руководства

Общество 22.09.2021 21:29
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22.09.2021 21:29
Новый руководитель назначен в УФСБ России по Волгоградской области. Как сообщил сегодня Telegram-канал «Территория здравого смысла», Указом президента России №545 от 21.09.2021 года на эту должность назначен генерал-лейтенант А.М. Ларин. В открытом доступе документ отсутствует. В пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области эту информацию не подтвердили.
Примечательно, что ранее многие местные Telegram-каналы сообщали о скором уходе со своего поста на повышение Игоря Голдобина, который возглавил УФСБ России по Волгоградской области в декабре 2019 года.
Напомним, что УФСБ России по Волгоградской области под руководством Игоря Голдобина расследовало громкие уголовные дела, связанные с хищением бюджетных средств при реализации нацпроектов. Так, сегодня стало известно сразу о двух уголовных делах, возбужденных следственным отделом УФСБ по Волгоградской области по хищению денег в ходе ликвидации крупной свалки возле Камышина и реабилитации ерика и озер в Волго-Ахтубинской пойме. Стоимость этих двух контрактов составляет почти полмиллиарда рублей.
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