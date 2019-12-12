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Президент назначил нового начальника УФСБ по Волгоградской области

Главное 12.12.2019 12:09
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12.12.2019 12:09


Указом президента Российской Федерации начальником Управления ФСБ России по Волгоградской области назначен генерал-майор Голдобин Игорь Валерьевич, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу регуправления. 
Игорь Голдобин родился в 1968 году. В органах федеральной службы безопасности с 1994 года. Ранее возглавлял УФСБ России по Тамбовской области.

Генерал-лейтенант Анатолий Гулевский, ранее возглавлявший УФСБ по Волгоградской области, 5 декабря был избран на пост председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».

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