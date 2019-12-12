Президент назначил нового начальника УФСБ по Волгоградской области





Указом президента Российской Федерации начальником Управления ФСБ России по Волгоградской области назначен генерал-майор Голдобин Игорь Валерьевич, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу регуправления.

Игорь Голдобин родился в 1968 году. В органах федеральной службы безопасности с 1994 года. Ранее возглавлял УФСБ России по Тамбовской области.



