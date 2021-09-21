Представители АО «КАУСТИК» участвуют в четырех номинациях областного конкурса «Лучший по профессии»

Экономика 21.09.2021 16:56 Новости компаний
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21.09.2021 16:56 Новости компаний
Представители АО «КАУСТИК» принимают участие в областном конкурсе «Лучший по профессии». Сегодня первыми соревновались кондитеры, впереди состязания лаборантов химического анализа, электромонтеров и электросварщиков.
Сотрудник предприятия общепита, которое много лет предоставляет многотысячному коллективу завода и другим резидентам промплощадки АО «КАУСТИК» горячие блюда, выпечку и кондитерские изделия, Надежда Рагимова борется за звание «Лучший кондитер». В 2018-м году кулинары ООО «Комбинат питания» впервые принимали участие в региональном конкурсе и заняли третье место.
Лаборанты химического анализа волгоградского «КАУСТИКа» – многократные победители и призеры регионального конкурса профессионального мастерства. Так, в 2019 и 2020 годах лучшими становились Людмила Ганя и Наталья Ремизова. В этом году предприятие представляют контролеры качества продукции и технологического процесса отдела технического контроля Екатерина Габитова и Ксения Чуфанова.
В октябре в своих этапах областного конкурса «Лучший по профессии» защищать честь АО «КАУСТИК» будут электросварщики Станислав Власов и Руслан Науанов, электромонтеры Ринат Бахмутов и Михаил Кошмин.
Все представители АО «КАУСТИК» на региональных состязаниях – победители и призеры престижного заводского конкурса «Лучший по профессии», который проводится на предприятии уже более 25 лет.
Цель конкурса – стимулирование заинтересованности рабочих в повышении своих профессиональных навыков и выявление высококвалифицированных специалистов. В этом году в нем приняли участие более 260 заводчан разных специальностей.
Итоги регионального смотра профмастерства, в котором ежегодно принимают участие более 100 специалистов ведущих предприятий Волгоградской области, будут подведены в декабре этого года.
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