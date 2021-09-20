Выборы

Четыре партии преодолели 5-процентный барьер в Волгоградской области

Выборы 20.09.2021 10:40
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20.09.2021 10:40


По итогам обработки 100% протоколов УИК в Волгоградской области только четыре парламентские партии прошли в Государственную Думу восьмого созыва. Как сообщили в облизбиркоме, остальные 10 партий не смогли набрать более 5%, ближе всех к преодолению барьера подобрались «Новые люди» (3,01%). Итоговая явка составила 64,96%.
Партия «Единая Россия» набрала 58,44%, КПРФ – 14,76%, ЛДПР – 11,12%, «Справедливая Россия – За правду!» – 5,77%. За Партию пенсионеров проголосовали всего 2,11% пришедших на участки избирателей, РЭП «Зеленые», «Яблоко», «Партия роста», Российская партия свободы и справедливости, «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива» и «Родина» набрали от 0,10% до 0,75% голосов.
Напомним, ранее облизбирком подвел итоги голосования по одномандатным округам Волгоградской области. Большинство голосов, по данным ИКВО, на всех округах получили кандидаты-единороссы.

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