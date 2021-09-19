Явка на выборах в Госдуму в Волгоградской области превысила 57%

Выборы 19.09.2021 17:31
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19.09.2021 17:31
К 15.00 19 сентября в Волгоградской области на выборах депутатов Госдумы проголосовали 57,8% избирателей, сообщили в облизбиркоме. По сравнению с отчетом на 12.00 явка выросла более чем на 4%.
В воскресенье проходит последний день трехдневного голосования. До закрытия избирательных участков в регионе остается меньше трех часов.
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