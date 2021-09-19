Общество

Больше половины избирателей проголосовали в Волгоградской области

Общество 19.09.2021 14:00
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19.09.2021 14:00


В Волгоградской области к полудню проголосовали 53,07% избирателей. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», озвучили в облизбиркоме. Сегодня на 10 часов утра явка составляла 49,3%.  
Напомним, избирательные участки будут работать до 8 часов вечера.

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