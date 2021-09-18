Выборы

На выборах в Госдуму проголосовала почти половина избирателей Волгоградской области

Выборы 18.09.2021 22:38
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18.09.2021 22:38


К концу второго дня голосования на выборах в Госдуму явка в Волгоградской области превысила 47%, сообщил облизбирком в официальном телеграм-канале. Наблюдается поразительно стабильный прирост проголосовавших в регионе: на 20.00 17 сентября свою волю выразили 27,03% избирателей, на 15.00 18 сентября – 37,74%. Таким образом, явка растет на 10% с каждым новым отчетным периодом.
В воскресенье, 19 сентября, состоится последний день выборов депутатов Госдумы восьмого созыва и пройдет голосование в 21-м районе Волгоградской области. Здесь жители выберут глав и депутатов городских и сельских поселений. В частности, обновится состав городских дум Петров Вала и Котельниково, пройдут довыборы по Экологическому многомандатному округу №4 гордумы Светлого Яра. Избирательные участки откроются в 8.00 и закроются в 20.00, после чего комиссии начнут подсчет голосов.

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