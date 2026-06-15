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Общество

В Карелии прекратили резонансное дело о гибели троих байдарочников из Волгограда

Общество 15.06.2026 11:45
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15.06.2026 11:45


В Республике Карелия прекратили уголовное дело о гибели в Белом море троих байдарочников из Волгограда.

Уголовное дело действительно прекращено в связи с отсутствием состава преступления, – лаконично прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Республике Карелия.

В июле прошлого года группа туристов из Волгограда вышла в поход до Соловецких островов. Однако в пути байдарочников, которые, как выяснилось позже, не обладали должной подготовкой, застал шторм – конечной цели достигли только двое из девяти отправившихся в сплав горожан. Четверых спасли сотрудники МЧС, а трое считались пропавшими без вести.

После трагедии в Белом море развернули поисковую операцию, к организации которой пришлось подключаться близким волгоградцев: 23 июля около острова Варбарлуды ее участники нашли тело 24-летнего Владимира Бондарева. Только спустя восемь дней стало известно о нахождении тела Валерии Пужняк. В день ее похорон поисковики обнаружили и погибшего Виктора Зузанова.

Родные погибших заявили, что ЧП в Белом море случилась по вине организатора похода Олега Беневаленского. По их словам, перед походом туристы не зарегистрировались в республиканском МЧС. Кроме того, они вышли в море, когда погода начинала портиться, а некоторые из них были без спасательных жилетов. Волгоградцы обратились за помощью к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, который в свою очередь поручил возбудить уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности 

Стоимость похода составила около 70 тысяч рублей с каждого участника, частью из которых Олег распоряжался по собственному усмотрению, в том числе расходовал на ремонт своего личного оборудования и на его прокат. Таким образом, он оказал дополнительные услуги участникам мероприятия. Также не для всех участников были приготовлены спасательные жилеты, что тоже является грубым нарушением со стороны организатора заплыва. Такой человек должен быть отстранен от подобного занятия во избежание возможных новых трагедий и арестован, как минимум, на время расследования, — высказывались родные погибших в обращении к главе СК РФ Александру Бастрыкину.

Услышать мнение родственников погибших участников злополучного похода корреспондентам ИА «Высота 102», увы, не удалось. Брат одного из погибших, выслушав вопрос, пообещал выйти на связь позже, но на момент публикации в редакцию так и не перезвонил.

Фото ChilloutRiver VK.com

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