Главное

Волгоградцам официально представили обновленный сквер Симбирцева Как бралась «Высота»: история создания одного из ведущих волгоградских информагентств В Волгограде обязали открывать все убежища при ракетной опасности Дмитрий Свинов покинул пост начальника ГУ МВД России по Волгоградской области «Спасибо «Высоте» и Бастрыкину»: в Урюпинске жильцы добились уголовной статьи для председателя за вывод денег ТСЖ

Актуально

«Никогда не говорили о своей боли»: как простые воспитатели из Сталинграда отстраивали город после войны

На руинах родился новый город: как архитектор Василий Симбирцев возрождал выстоявший в войне Сталинград

«Где-то в толще грунта до сих пор существует его прежняя версия»: краевед раскрыл малоизвестную историю Астраханского моста

Федеральные новости

Федеральные новости
 Путин назначил указом дату выборов в Госдуму РФ
Президент России Владимир Путин назначил на 20 сентября проведение выборов в Государственную думу РФ. Соответствующий указ опубликован сегодня, 16 июня, на официальном интернет-портале правовой информации. ...
Федеральные новости
 Новые специалисты появятся в поликлиниках Волгограда
Минздрав обновил перечень медицинских и фармацевтических специальностей. Теперь в поликлиниках появятся направления -  кинезиореабилитация, нутрициология, медицинский массаж, водолазная медицина, детская онкология, мануальная терапия и медицинская кибернетика и эмбрионология.  -...
Общество

Погода в Волгоградской области начала игру на понижение: что ждет жителей в ближайшие дни

Общество 15.06.2026 10:19
0
15.06.2026 10:19


С похолодания на фоне незначительных дождей Волгоградская область начнет новую рабочую неделю.

- Завтра, 16 июня, температура воздуха в Волгограде опустится до 26-28 градусов тепла. В регионе столбики термометров дотянутся до отметок в +24- +29 градусов, - сообщают специалисты волгоградского ЦГМС. – В городе ожидается сухая погода, а в вот в районах области пройдут кратковременные дожди с грозами. Скорость ветра при этом вырастет до 15-20 м/с.

К среде температура отбросит еще несколько градусов. По прогнозам синоптиков, в середине рабочей недели Волгоградская область прогреется максимум до + 27. Дополнительной свежести городу, успевшему глотнуть по-настоящему жаркого и даже обжигающего воздуха, придадут дожди с грозами и мощными порывами ветра.

Отметим, что природную «игру на понижение» метеорологи объясняют выходом очередного циклона.

Фото Павла Мирошкина 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
16.06.2026 21:29
Общество 16.06.2026 21:29
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2026 21:14
Общество 16.06.2026 21:14
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2026 20:56
Общество 16.06.2026 20:56
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2026 20:31
Общество 16.06.2026 20:31
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2026 20:08
Общество 16.06.2026 20:08
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2026 19:37
Общество 16.06.2026 19:37
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2026 18:27
Общество 16.06.2026 18:27
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2026 17:56
Общество 16.06.2026 17:56
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2026 17:47
Общество 16.06.2026 17:47
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2026 17:30
Общество 16.06.2026 17:30
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2026 16:38
Общество 16.06.2026 16:38
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2026 16:01
Общество 16.06.2026 16:01
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2026 15:48
Общество 16.06.2026 15:48
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2026 15:45
Общество 16.06.2026 15:45
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2026 14:49
Общество 16.06.2026 14:49
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:29
Самолеты из Москвы и Питера прилетят в Волгоград с задержкойСмотреть фотографии
21:14
В Жирновске простятся с Отличником народного просвещения Ниной ЛатышевойСмотреть фотографии
20:56
Волгоградский сквер памяти режиссера Говорухина готовят для скульптурСмотреть фотографии
20:31
ВолгГМУ поднялся в рейтинге RAEX лучших вузов РоссииСмотреть фотографии
20:08
Выплату в 63,6 тыс. рублей получили на первенца 1222 волгоградкиСмотреть фотографии
19:37
В Волгограде назвали имена 27 лучших врачей региона: списокСмотреть фотографии
18:34
Алан Цараев подписал двухлетний контракт с «Ротором»Смотреть фотографии
18:27
Новая угроза атаки БпЛА объявлена в Волгограде и областиСмотреть фотографии
17:47
РПН: кафе Камышина с отравленными роллами закрыли 11 июняСмотреть фотографии
17:30
В Волжском суд обязал освободить изъятый у судьи-миллиардера из Адыгеи особнякСмотреть фотографии
16:38
Под Волгоградом прокуратура помогла учителю музыки оспорить сокращениеСмотреть фотографии
16:17
Бастрыкин ждет доклад об отравлении жителей Камышина ролламиСмотреть фотографии
16:01
Волгоградцы 27 июня проведут без алкоголя из-за молодежиСмотреть фотографии
15:48
Бочаров провел заседание оперштаба по вопросам безопасностиСмотреть фотографии
15:45
Сталинград поддержит минуту молчания 22 июняСмотреть фотографии
15:14
Лодка с людьми перевернулась под Волгоградом, один человек пропал без вестиСмотреть фотографии
14:58
Суд в Волгограде назначил дату первого заседания по делу блогера УльяноваСмотреть фотографии
14:54
Солидное усиление волгоградцев: Эмерсон – новый защитник «Ротора»Смотреть фотографии
14:49
«Добьемся реабилитации»: приговор генералу Ивану Попову обжалуют в Верховном судеСмотреть фотографии
14:33
В Волгограде депутаты облдумы впрок запаслись детскими сладостями к Новому годуСмотреть фотографии
13:57
Кассационный военный суд подтвердил приговор генералу Ивану ПоповуСмотреть фотографии
13:27
В Волгоградской области открыли «сезон охоты» на опасного вредителяСмотреть фотографии
12:40
Цифровая экосистема Волгоградской области объединила более 3,7 млн пользователейСмотреть фотографии
12:37
19 июня в Астрахани пройдёт бизнес-встреча от «Пятёрочки»Смотреть фотографии
12:31
В акватории Дона обнаружили более 20 затонувших судовСмотреть фотографии
12:30
В МВД назвали виновника жесткого ДТП с КАМАЗом в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:14
Судебные приставы в Волгограде помогли вернуть сына материСмотреть фотографии
12:08
Атака на сталинградском заводе: музей Машкова получил в дар батальное полотно ЦыгулёваСмотреть фотографии
11:55
Власти Ростова опровергли информацию об ограничениях на продажу топливаСмотреть фотографии
11:30
Андрей Бочаров лично поздравил Героя Труда Александра Колесниченко с госнаградойСмотреть фотографии
 