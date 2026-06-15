



В Волгограде медики сообщили о состоянии пилота рухнувшего легкомоторного самолёта СП-38K. Мужчину после проведённой накануне операции готовятся перевести из реанимации.

– Пациент продолжает лечение в больнице №25, по состоянию на сегодня планируется перевод из реанимации в профильное отделение, – сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Отметим, инцидент произошёл 13 июня в окрестностях хутора Алёшкин Чернышковского района Волгоградской области. Судно получило серьёзные повреждения, а находившийся внутри пилот с тяжёлыми травмами оперативно был доставлен в Волгоград. Обстоятельства катастрофы в настоящее время изучает Межгосударственный авиационный комитет. К работе приступила специально формированная комиссия. Также уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено Западным МСУТ СК России.

Фото из архива ИА «Высота 102»