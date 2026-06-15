



В объединённой пресс-службе судов Волгоградской области сообщили подробности расстрела рыбаков на берегу Волго-Донского канала в окрестностях посёлка Пархоменко Калачевского района. Здесь 10 июня 63-летний пенсионер расстрелял рыбаков, занявших его прикормленное место.

- Между двумя жителями Волгограда, приехавшими на рыбалку, и 63-летним местным жителем Александром К. из п. Береславка завязалась словесная ссора. Сельчанин потребовал от них удалиться, заявив, что постоянно рыбачит в этом месте, - сообщили в Калачёвском районном суде.

Однако рыбаки решили продолжить лов. Потерявший контроль пенсионер вернулся домой, взял двухствольное ружьё, после чего решил вновь навестить конкурентов. Застав мужчин в возрасте 35 и 36 лет на том же месте, подозреваемый открыл по ним огонь. Лишь чудом они не лишились жизней, однако получили серьёзные ранения головы и грудной клетки.

В отношении стрелка возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Ему может грозить до 15 лет тюрьмы. 11 июня он был задержан.

Напомним, как ранее сообщала редакция, 12 июня решением Калачёвского районного суда пенсионер был помещён на время следственных действий в СИЗО до 10 августа 2026 года.

Фото: объединённая пресс-служба судов Волгоградской области