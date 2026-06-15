В Волгоградской области резко увеличат охотничьи квоты на 2026–2027 года





В Волгоградской области региональный комитет природы подготовил проект постановления, устанавливающий новые охотничьи квоты. Документ предусматривает резкое увеличение количества разрешений на убийство животных.

Так, квота на благородного оленя составит 51 особь (+47%), лося — 210 (+18,6%), сибирская косуля — 3917 (+3,3%), пятнистый олень — 13 (+44,4%), барсук — 364 (10,6%).

По данным официальных документов, рост квот частично связан с динамикой численности животных. Так, за год расчётное количество благородного оленя составит в регионе 938 особей (+17,7%), лося — 3661 (+4,8%), косули — 27 290 (–2,6%), пятнистого оленя — 208 (–2,3%), барсука — 4 659 (–20,5%).

Отметим, постановление уже прошло предварительные согласования и направлено в Минприроды РФ для утверждения. В случае подписания постановления, оно начнёт действовать с 1 августа 2026 года. Квоты выделены на 12 месяцев.

Фото из архива ИА «Высота 102»