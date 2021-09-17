Выборы 17.09.2021 13:59
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17.09.2021 13:59
Международные эксперты из Сербии и Греции в первый день выборов депутатов Государственной думы проверили, как проходит голосование в Волгоградской области. Иностранные гости пришли в Центр общественного видеонаблюдения, развернутый на базе Общественной палаты региона, сообщает ИА «Высота 102».
«Очень приятно, что организаторы обеспечили нам возможность посетить именно Волгоград – город с героической историей, известной во всем мире, – отметил вице-президент исполнительного совета Сербской прогрессивной партии, вице-президент Ассамблеи автономной провинции Воеводина Дамир Зобеница. – Помимо Общественной палаты мы посетили избирательные участки, встретились с председателем избирательной комиссии [Волгоградской области], и то, что мы могли увидеть, все организовано на очень высоком уровне. Видеонаблюдение – один из основных инструментов обеспечения прозрачности выборов. Не думаю, что в мире есть много стран, которые в таком объеме применяют видеонаблюдение».
Иностранные эксперты оценили видеостену в Центре общественного наблюдения, где транслируется видео с камер на УИК Волгоградской области. Такое средство наблюдения за процедурой голосования, доступное общественности, появилось в Волгоградской области впервые. Под видеонаблюдение попали все урны для бюллетеней, КОИБ, сейфы для хранения избирательной документации. Видеофиксация предусмотрена и в ТИК, в том числе на процедуре подсчета голосов.
В Центре работают порядка 200 наблюдателей, которые могут просмотреть видеозаписи с любого участка. Руководитель регионального общественного штаба по наблюдению за выборами Татьяна Гензе отметила, что по состоянию на 10.00 наблюдатели Центра не зафиксировали нарушений, влияющих на волеизъявление граждан.
Напомним, 17-19 сентября 80% избирателей в Волгоградской области проголосуют на участках, подключенных к системе видеонаблюдения «Ростелеком». Остальные УИК оснащены обычными видеорегистраторами.
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