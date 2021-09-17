Выборы

Выборы без нарушений в Волгоградской области показали иностранным экспертам

Выборы 17.09.2021 13:59
0
17.09.2021 13:59


Международные эксперты из Сербии и Греции в первый день выборов депутатов Государственной думы проверили, как проходит голосование в Волгоградской области. Иностранные гости пришли в Центр общественного видеонаблюдения, развернутый на базе Общественной палаты региона, сообщает ИА «Высота 102».
«Очень приятно, что организаторы обеспечили нам возможность посетить именно Волгоград – город с героической историей, известной во всем мире, – отметил вице-президент исполнительного совета Сербской прогрессивной партии, вице-президент Ассамблеи автономной провинции Воеводина Дамир Зобеница. – Помимо Общественной палаты мы посетили избирательные участки, встретились с председателем избирательной комиссии [Волгоградской области], и то, что мы могли увидеть, все организовано на очень высоком уровне. Видеонаблюдение – один из основных инструментов обеспечения прозрачности выборов. Не думаю, что в мире есть много стран, которые в таком объеме применяют видеонаблюдение».

Иностранные эксперты оценили видеостену в Центре общественного наблюдения, где транслируется видео с камер на УИК Волгоградской области. Такое средство наблюдения за процедурой голосования, доступное общественности, появилось в Волгоградской области впервые. Под видеонаблюдение попали все урны для бюллетеней, КОИБ, сейфы для хранения избирательной документации. Видеофиксация предусмотрена и в ТИК, в том числе на процедуре подсчета голосов.

В Центре работают порядка 200 наблюдателей, которые могут просмотреть видеозаписи с любого участка. Руководитель регионального общественного штаба по наблюдению за выборами Татьяна Гензе отметила, что по состоянию на 10.00 наблюдатели Центра не зафиксировали нарушений, влияющих на волеизъявление граждан.
Напомним, 17-19 сентября 80% избирателей в Волгоградской области проголосуют на участках, подключенных к системе видеонаблюдения «Ростелеком». Остальные УИК оснащены обычными видеорегистраторами.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Волго-Дон. Новый жилой квартал на Тулака.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Выборы
17.09.2021 08:47
Выборы 17.09.2021 08:47
Комментарии

0
Далее
Выборы
16.09.2021 12:15
Выборы 16.09.2021 12:15
Комментарии

0
Далее
Выборы
15.09.2021 17:02
Выборы 15.09.2021 17:02
Комментарии

0
Далее
Выборы
14.09.2021 13:41
Выборы 14.09.2021 13:41
Комментарии

0
Далее
Выборы
10.09.2021 10:29
Выборы 10.09.2021 10:29
Комментарии

0
Далее
Выборы
06.09.2021 13:39
Выборы 06.09.2021 13:39
Комментарии

0
Далее
Выборы
30.08.2021 11:57
Выборы 30.08.2021 11:57
Комментарии

0
Далее
Выборы
27.08.2021 15:47
Выборы 27.08.2021 15:47
Комментарии

0
Далее
Выборы
26.08.2021 13:55
Выборы 26.08.2021 13:55
Комментарии

0
Далее
Выборы
25.08.2021 13:17
Выборы 25.08.2021 13:17
Комментарии

0
Далее
Выборы
25.08.2021 12:16
Выборы 25.08.2021 12:16
Комментарии

0
Далее
Выборы
20.08.2021 17:44
Выборы 20.08.2021 17:44
Комментарии

0
Далее
Выборы
17.08.2021 17:55
Выборы 17.08.2021 17:55
Комментарии

0
Далее
Выборы
12.08.2021 15:11
Выборы 12.08.2021 15:11
Комментарии

0
Далее
Выборы
10.08.2021 17:50
Выборы 10.08.2021 17:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:01
Бывший профилакторий в Жирновске Волгоградской области переделают под поликлиникуСмотреть фотографии
13:59
Выборы без нарушений в Волгоградской области показали иностранным экспертамСмотреть фотографии
13:41
Футболисты волгоградского «Ротора» проголосовали в МосквеСмотреть фотографии
12:43
В Волгоградской области снизилось количество новых случаев заражения коронавирусомСмотреть фотографии
11:54
Новый социальный проект «ЕвроХим-ВолгаКалия» участвует в конкурсе президентских грантовСмотреть фотографии
11:54
Волгоградские полицейские спасли ребенка из ЯмалаСмотреть фотографии
11:29
В правительстве РФ определили даты новогодних и майских праздниковСмотреть фотографии
11:23
Начальника локомотивного депо осудят после ЧП на испытаниях тепловоза в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:10
Компания «Сингента» раскрыла волгоградским аграриям секреты здоровой почвыСмотреть фотографии
10:36
Двое детей попали под колеса авто в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:45
Водоканал в Волгоградской области без лицензии качал воду для населенияСмотреть фотографии
09:06
В Волгограде начались исследования «Белого моря»Смотреть фотографии
08:47
Избирательные участки открылись в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:45
Скоропостижно скончался главный врач Урюпинской ЦРБСмотреть фотографии
07:47
ЦРБ в Волгоградской области возглавил врач из красной зоныСмотреть фотографии
19:18
Подозрительного мужчину со шрамом заметили у школ в городе Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:03
«Ущерб не наносил»: в Волжском начался суд над бывшим чиновником после скандала с детским садомСмотреть фотографииCмотреть видео
18:34
ПСБ начал прием заявок на кредиты для субъектов МСП под зонтичное поручительство «Корпорации МСП»Смотреть фотографии
17:51
Школьники дали торжественную клятву юного кадета в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:21
Волгоградцев просят не верить фейкам о налоговом вычете по выписке из ПФРСмотреть фотографии
16:53
В Волгограде раскрошился мемориал на «Острове Людникова»Смотреть фотографии
15:47
В Волгограде в здании главных борцов с коронавирусом намечается ремонтСмотреть фотографии
14:43
Бывший инспектор ДПС обвиняется в подмене виновника массовой аварии в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:42
Волжский почти в два раза обогнал Волгоград по заболеваемости коронавирусомСмотреть фотографии
13:02
В Волгограде учительница попала в кредитную кабалу из-за мошенникаСмотреть фотографии
12:15
Волгоградские силовики подготовились к работе на выборахСмотреть фотографии
12:01
МЧС предупредило о заморозках в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:48
Суд не смягчил приговор истязателям ребенка в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:21
Водитель фургона погиб в ДТП с грузовиком в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:19
Попечители утвердили творческую премию для ученых ВолГАУСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 