Выборы

Федеральные эксперты прокомментировали итоги выборов в Волгоградской области

Выборы 20.09.2021 18:00
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20.09.2021 18:00


Волгоградские кандидаты в депутаты Государственной Думы от «Единой России», которых поддержал губернатор Андрей Бочаров, одержали победу по всем четырем одномандатным округам. Сама партия также набрала большинство голосов в регионе – за нее, по данным облизбиркома, проголосовали почти 59% избирателей. И это при достаточно высокой явке в 64,96%.
Политолог Виталий Иванов считает, что столь высоких результатов партия и ее кандидаты достигли благодаря отсутствию конфликтов между элитами в Волгоградской области. Их удалось консолидировать губернатору Андрею Бочарову, возглавившему региональный партийный список «ЕР». «Объективно Бочаров является сильным руководителем Волгоградской области… Разумеется, он не свободен от недостатков, но они перекрываются достоинствами. Умение навести дисциплину – значит заставить всех работать и отвечать за результат, в данном случае за результат ЕР, – прокомментировал Иванов. – Ему удалось добиться того, что все знают, что, если не будут работать, будет плохо. Так и должен действовать любой нормальный губернатор».
«Единой России» удалось набрать более высокий процент именно в тех регионах, где успешные губернаторы-единороссы были первыми в партийных списках, отметил политконсультант Игорь Даченков. По словам эксперта, рейтинг главы региона на выборах конвертировался в поддержку партии. «Когда фигура губернатора стоит во главе списка, это, несомненно, сигнал для всех региональных элит с точки зрения работы на результат. Это играет большую роль с точки зрения мобилизационной работы», – дополнил Даченков.
Немаловажно, что менее, чем за месяц до начала голосования, в Волгоградской области побывали фигуры федерального масштаба: глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Игорь Левитин. В единый день голосования в Волгограде патриарх Кирилл лично возглавил освящение воссозданного собора Александра Невского. По мнению экспертов, это сказалось на ощущении федеральной поддержки и у жителей, и у политических оппонентов.
Сам же губернатор Бочаров во время предвыборной кампании строго придерживался стратегии прямого общения с людьми: за несколько недель он объехал несколько городов и районов Волгоградской области. Везде Бочаров общался с жителями на улицах, став одним из самых активных в этом плане среди своих коллег. «Люди верят людям, и ничто так не помогает исправить или создать впечатление, как личная беседа. Другое дело, сложно встретиться со всеми. Однако каждый политик выбирает для себя то, что считает важным, где он наиболее силен. Раз результат в Волгоградской области есть, значит, сработало и выбор был сделан верный», – прокомментировала политтехнолог Алена Август.
Политологи сходятся во мнении, что состоявшееся голосование в Волгоградской области подтверждают легитимность самих выборов и их результата. При победе «ЕР» коммунисты сохранили свой процент с предыдущих выборов, хотя в абсолютном выражении за них проголосовали больше из-за хорошей явки. Ни избирком, ни общественники и эксперты не выявили явных нарушений, которые могли бы повлиять на ход и результаты выборов. Оскандалить процесс не смогли даже попытки провокаций со стороны представителей справедливороссов – произошедшее может сказаться лишь на политической репутации СРЗП.

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