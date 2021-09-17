



Подрядчик на выполнение проектно-сметных и изыскательских работ для проектирования системы водоснабжения в Палласовке Волгоградской области, которого оштрафовали на 3 миллиона за срыв сроков контракта, намерен доказать свою невиновность в кассационной инстанции. "Считаем, что к административной ответственности нас привлекли незаконно, поэтому будем обжаловать это решение в 4-ом кассационном суде в Краснодаре", - сообщили ИА "Высота 102" в ООО "Базис", которое наказали за срыв исполнения муниципального контракта.





Палласовский районный суд и прокуратура региона накануне сообщили, что ООО "Базис" признано виновным по ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ (Действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности). Решением мирового судьи судебного участка №44 подрядчику присудили крупный штраф в размере 50% от стоимости контакта. Установлено, что с ООО "Базис" в марте 2020 года был заключен муниципальный контракт на 6 миллионов 800 рублей на выполнение проектно-сметных и изыскательских работ для проектирования объекта водоснабжения: "Реконструкция систем водоснабжения г.Палласовка". В качестве аванса подрядчику было перечислено более 600 тысяч рублей. Срок контракта заканчивался 1 ноября 2020 года, но к этому времени соответствующие работы подрядчик не выполнил. ООО "Базис" в апелляционном порядке обжаловало решение об административном наказании в Палласовском районном суде, но жалобу оставили без удовлетворения. Решение вступило в законную силу, но у компании есть право подать кассацию.





В ООО "Базис" пояснили, что после подписания контракта столкнулись с неожиданными проблемами. "При производстве работ начали выявлять отклонения фактических объемов работ от тех, которые указаны в техническом задании. По мере выполнения топографических планов выполнялись трассировки, после согласования с администрацией и ресурсоснабжающими организациями выполнялись на эти объемы проектные работы. В августе 2020-го началось производство по инженерно-геологическим изысканиям и при запросе в комитет культурного наследия Волгоградской области выявилась необходимость производства археологических изысканий, в связи с наличием захоронений и памятников времен войны (6 объектов), которые расположены в Палласовке", - рассказали в компании. Работы по контракту были приостановлены до корректировки технического задания.





"Окончательная корректировка была выдана администрацией Палласовского района 30 октября 2020 года, т.е за день до окончания сроков исполнения контракта", - утверждают в ООО "Базис". Администрация письменно уведомила подрядчика о необходимости продолжения работ за пределами сроков контракта. ООО "Базис" заключило с подрядной организацией договор на производство археологических изысканий, что было закреплено дополнительным соглашением к контракту. К слову, археология серьезно повлияла на откорректированный проект. Так, объем проектируемых сетей водоснабжения в откорректированном варианте увеличился более чем на 13 км от первоначального объема в 65,52 км. Подрядчик утверждает, что такая корректировка противоречит условиям контракта, так как увеличивает объем работ более чем на 10%, что недопустимо.

В ООО "Базис" утверждают, что со своей стороны администрация затянула сроки предоставления исходно-разрешительной документации, выдавая ее частями. Некоторая документация, как утверждает подрядчик, до сих пор так и не откорректирована и содержит недостоверную информацию.

На данный момент в арбитражном суде Волгоградской области на рассмотрении находится два дела по иску ООО "Базис" к администрации Палласовского района о понуждении выдачи документов, а так же о признании контракта недействительным по вине администрации Палласовского района.

"Высота 102" будет следить за развитием событий.

Фото предоставлено ООО "Базис".