Общество

В городе с червивой водой в Волгоградской области сорвали сроки по реконструкции водовода

Общество 15.09.2021 12:26
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15.09.2021 12:26


Штраф в сумме 3 миллиона 400 рублей наложен на ООО "Базис" за срыв сроков контракта на выполнение проектно-сметных и изыскательских работ для проектирования системы водоснабжения в Палласовке Волгоградской области. Как сообщили в Палласовском районном суде, такое решение принято мировым судьей судебного участка №44 по административному делу, возбужденному по ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ (Действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности).
Компания обжаловала решение в Палласовском районном суде, но жалобу оставили без удовлетворения. Установлено, что 23 марта 2020 года между администрацией Палласовского муниципального района и ООО "Базис" заключен контракт на выполнение проектно-сметных и изыскательских работ для проектирования объекта водоснабжения: "Реконструкция систем водоснабжения г.Палласовка". Установлен срок выполнения контракта до 1 ноября 2020 года. По состоянию на 24 марта 2021 года указанные работы не выполнены, комплект проектно-сметной документации заказчику не представлен. Решение вступило в законную силу. Его исполнение взято прокуратурой Палласовского района на контроль.
Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, надзорное ведомство провело проверку соблюдения требований бюджетного законодательства при исполнении муниципального контракта, по результатом которой в отношении ООО "Базис" возбудили указанное административное производство. Прокуроры установили, что стоимость работ по контракту, заключенному 23 марта 2020 года, превышала 6 миллионов рублей, в качестве аванса подрядчику было перечислено более 600 тысяч рублей. Однако вопреки условиям по истечении срока выполнения обязательств по договору соответствующие работы подрядчиком не выполнены.
Согласно сайту госзакупок, ООО "Базис" стало победителем закупки, предложив минимальную цену в 6 миллионов 800 рублей, тогда как начальная цена контракта была установлена в размере 8 миллионов рублей. Протяженность проектированных сетей водоснабжения в Палласовке составляет 65,52 км. Отмечалось, что целью выполнения работ является обеспечение надежной и качественной системой водоснабжения потребителей города Палласовка. ООО "Базис" до 1 ноября 2020 года должно было подготовить проектную документацию для реконструкция систем водоснабжения в Палласовка. Отметим, что "Высота 102" ранее сообщала о проблемах с питьевой водой в этом городе. В частности, в июле текущего года жители Палласовки сообщали, что у них из кранов течет вода с червями.

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