В правительстве РФ определили даты новогодних и майских праздников





Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2022 году. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт правительства.

В новом году 1 и 2 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на вторник, 3 мая, и вторник, 10 мая, соответственно.

Кроме того, нерабочая суббота, 5 марта, перенесена на понедельник, 7 марта, чтобы у граждан было три выходных дня подряд: с 6 по 8 марта (с воскресенья по вторник).

Всего в 2022 году у россиян будет шесть праздничных периодов: с 1 по 9 января (9 дней), с 6 по 8 марта (3 дня – с воскресенья по вторник), с 30 апреля по 3 мая (4 дня – с субботы по вторник), с 7 по 10 мая (4 дня – с субботы по вторник), с 11 по 13 июня (3 дня – с субботы по понедельник), с 4 по 6 ноября (3 дня – с пятницы по воскресенье).

Напомним, 31 декабря в 2021 году будет выходным из-за переноса нерабочего праздничного дня – 3 января 2021 года.



