Обанкротившийся совхоз-гигант под Волгоградом не привлек покупателей





Несостоявшимися по причине отсутствия заявок признаны торги по продаже земельных участков и имущественного комплекса ООО "Совхоз "Карповский" в Городищенском районе Волгоградской области, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на результаты торгов.

Как ранее сообщало информагентство, совхоз был выставлена на продажу за 429,4 миллиона рублей. В перечне имущества, которое является предметом залога АО "Россельхозбанк", был указан зерносклад, склад семян, арочный склад, навес, крытый зерноток, несколько овощехранилищ, телятник, коровник, ремонтные мастерские, несколько производственных строений, земельный участок площадью 523000 кв.м для эксплуатации молочно-товарной фермы, земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 66700 кв.м., автогараж, несколько единиц сельскохозяйственной техники, система капельного орошения и др. Также продавалась земля, имущество и техника, находящаяся в залоге ООО "Межрегионагрохим". Это обширный перечень различной сельскохозяйственной техники, легковой и грузовой транспорт, насосная, четыре земельных участка сельскохозяйственного назначения площадью 1784000 кв.м., 717000 кв.м., 1094000 кв.м. и 800000 кв.м. В лоте было указано и не залоговое имущество - это несколько десятков позиций, в основном земельные участки, техника, оборудование и различные строения.

Совхоз "Карповский", который был создан 21 год назад, признан банкротом в декабре 2020 года по иску ООО "Межрегионагрохим".

Согласно системе СПАРК, 100% доли в уставном капитале ООО "Совхоз "Карповский" владеет Владимир Чунихин. Основным видом деятельности общества является выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей. Число работников указано в количестве 79 человек. Негативные тенденции в финансово-хозяйственной деятельности предприятия начались с 2016 года, а уже в 2020-м собственный оборотный капитал общества упал на 128,94%, при этом совокупный долг вырос на 35,91%.



