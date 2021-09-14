Обанкротившийся совхоз-гигант под Волгоградом не привлек покупателей

Экономика 14.09.2021 18:00
0
14.09.2021 18:00
Несостоявшимися по причине отсутствия заявок признаны торги по продаже земельных участков и имущественного комплекса ООО "Совхоз "Карповский" в Городищенском районе Волгоградской области, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на результаты торгов.
Как ранее сообщало информагентство, совхоз был выставлена на продажу за 429,4 миллиона рублей. В перечне имущества, которое является предметом залога АО "Россельхозбанк", был указан зерносклад, склад семян, арочный склад, навес, крытый зерноток, несколько овощехранилищ, телятник, коровник, ремонтные мастерские, несколько производственных строений, земельный участок площадью 523000 кв.м для эксплуатации молочно-товарной фермы, земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 66700 кв.м., автогараж, несколько единиц сельскохозяйственной техники, система капельного орошения и др. Также продавалась земля, имущество и техника, находящаяся в залоге ООО "Межрегионагрохим". Это обширный перечень различной сельскохозяйственной техники, легковой и грузовой транспорт, насосная, четыре земельных участка сельскохозяйственного назначения площадью 1784000 кв.м., 717000 кв.м., 1094000 кв.м. и 800000 кв.м. В лоте было указано и не залоговое имущество - это несколько десятков позиций, в основном земельные участки, техника, оборудование и различные строения.
Совхоз "Карповский", который был создан 21 год назад, признан банкротом в декабре 2020 года по иску ООО "Межрегионагрохим".
Согласно системе СПАРК, 100% доли в уставном капитале ООО "Совхоз "Карповский" владеет Владимир Чунихин. Основным видом деятельности общества является выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей. Число работников указано в количестве 79 человек. Негативные тенденции в финансово-хозяйственной деятельности предприятия начались с 2016 года, а уже в 2020-м собственный оборотный капитал общества упал на 128,94%, при этом совокупный долг вырос на 35,91%.
Реклама
Банк «Открытие» одним из первых присоединился к новой программе господдержки предпринимателей14.09.2021 18:22
Экономика 14.09.2021 18:22
ВТБ присоединился к механизму «зонтичного» поручительства по кредитам МСП14.09.2021 11:38
Экономика 14.09.2021 11:38
Обновленный ŠKODA KODIAQ: комплектации и цены13.09.2021 16:03
Экономика 13.09.2021 16:03
ВТБ Лизинг предлагает новый Volkswagen Caddy с выгодой 7%13.09.2021 15:35
Экономика 13.09.2021 15:35
Банк «Открытие»: Китай распечатывает нефтяные резервы13.09.2021 13:46
Экономика 13.09.2021 13:46
Клиенты ВТБ смогут получить кредит наличными только по паспорту13.09.2021 09:07
Экономика 13.09.2021 09:07
Банк «Открытие»: замедление экономики затормозило рост ключевой ставки10.09.2021 16:33
Экономика 10.09.2021 16:33
ВТБ Лизинг: парк такси РФ в ближайшие два года будет расти на 10% в год10.09.2021 14:39
Экономика 10.09.2021 14:39
ПСБ откроет три новых региональных центра уличного баскетбола до конца 2021 года10.09.2021 14:03
Экономика 10.09.2021 14:03
Группа ВТБ: рост цен на новостройки замедляется10.09.2021 11:28
Экономика 10.09.2021 11:28
Банк «Открытие» выступил организатором размещения нового выпуска облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС»10.09.2021 09:14
Экономика 10.09.2021 09:14
Клиенты ВТБ Онлайн смогут просматривать уведомления в дополненной реальности09.09.2021 14:53
Экономика 09.09.2021 14:53
Банк «Открытие» будет нанимать менеджеров розничного бизнеса с помощью виртуальной стажировки09.09.2021 12:01
Экономика 09.09.2021 12:01
Клиенты ВТБ в Волгограде на 22% увеличили спрос на ипотеку09.09.2021 11:33
Экономика 09.09.2021 11:33
Перевозки контейнеров на ПривЖД выросли вдвое в январе-августе09.09.2021 11:19
Экономика 09.09.2021 11:19
Реклама