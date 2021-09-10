В Волгограде насмерть сбили пешехода

Сегодня под колесами автомобиля в Волгограде погибла женщина. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, по предварительным данным, пешехода

в Красноармейском районе

сбил автомобиль марки "ВАЗ-2115". По словам очевидцев, это произошло недалеко от остановки "Школа № 115" по улице Лазоревая. Сейчас на месте работают следственные органы и группы экипажа ДПС.