Происшествия

В Волгограде насмерть сбили пешехода

Происшествия 10.09.2021 14:54
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10.09.2021 14:54


Сегодня под колесами автомобиля в Волгограде погибла женщина. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, по предварительным данным, пешехода в Красноармейском районе сбил автомобиль марки "ВАЗ-2115". По словам очевидцев, это произошло недалеко от остановки "Школа № 115" по улице Лазоревая. Сейчас на месте работают следственные органы и группы экипажа ДПС.  
Автор фото Димка Росовский, Вконтакте

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