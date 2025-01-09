Борьба с коррупцией

Три новых авто пополнили гараж мэрии Волгограда

Борьба с коррупцией 09.01.2025 16:01
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09.01.2025 16:01


Гараж администрации  Волгограда в новом, 2025 году,  прирос тремя новыми автомобилями. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, в последних числах декабря были подведены итоги аукциона на оказание услуг по аренде электрических автомобилей. Победитель аукциона предоставит мэрии Волгограда в пользование два электромобиля для служебных поездок чиновников и перевозок пассажиров. До конца 2025 года это обойдется бюджету в 2,4 миллиона рублей. 
Кроме того, МУ «Автохозяйство Волгограда»  приобрело также в конце декабря еще один автомобиль стоимостью в 2,1 миллиона рублей. Для покупки машины иностранного производства чиновникам пришлось получить разрешение Минпромторга РФ. Однако в технической документации не раскрываются характеристики купленного авто. 
Фото V102.RU (архив)

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