Сторож в Волгоградской области устроил стрельбу на арбузной бахче





Уголовное дело возбуждено в отношении сторожа арбузной бахчи в Быковском районе. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, 35-летний мужчина высказывал угрозы убийством сторожу соседнего поля и даже открыл стрельбу. К счастью, пострадавших нет.

Установлено, что между мужчинами произошел конфликт по поводу защиты бахчевых культур от птиц. В результате ссоры 35-летний ранее судимый житель села Быковского района стал высказывать оппоненту угрозы убийством, после чего взял свое охотничье ружье и произвел выстрел вверх. Потерпевший, опасаясь за свои жизнь и здоровье, обратился в полицию.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемого. Мужчина сознался в содеянном. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 119 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.



