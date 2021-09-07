Экология

Жителей частного сектора в Волгограде избавили от токсичного соседства с ассенизатором

Экология 07.09.2021 18:03
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07.09.2021 18:03


Жители улиц Менделеева, Краснокамской и Крылова в Краснооктябрьском районе Волгограда спустя несколько лет избавились от зловонного и токсичного соседа – ассенизаторской фирмы «Аква Дренаж». Компания «Концессии водоснабжения» отключила злостного нарушителя от услуг водоотведения, заколотив слив из трубы фирмы в коллектор городской канализации. Место перекрытого слива опломбировано.
ООО «Аква Дренаж» мучает жителей частного сектора удушливыми ароматами с 2018 года – тогда фирма построила здесь целую станцию по приему жидких бытовых отходов 1-4 классов опасности. Ранее департамент муниципального имущества выдавал разрешение ООО «Аква Дренаж» на размещение подземного линейного сооружения канализационных частей, а также его наземной части и сооружения. Но «квартиранты» стали чувствовать себя здесь как дома: установили нестационарный павильон и металлическое сооружение, участок – огородили. У нерадивого коммерсанта департамент отозвал ранее выданное разрешение, администрация Краснооктябрьского района в ноябре 2018 года издала распоряжение о сносе самовольно построенных объектов.

Не нашлось управы на «Аква Дренаж» и через Волгоградский областной суд, который отменил решение Ворошиловского районного суда об отзыве лицензии на сбор, транспортировку, обработку, утилизацию и размещение ЖБО. Иск подавали жители близлежащих улиц, которые устали дышать токсичными парами сливаемых прямо в канализацию отходов и подтекающих по пути следования ассенизаторских машин.
Между тем, долгое время никто толком не контролировал состав и свойство сточных вод, которые попадают из цистерн автомобилей прямиком в городскую канализацию. Недавно возможность устраивать такие проверки получил по законодательству водоканал. За три летних месяца сотрудники «Концессий водоснабжения» провели больше 10 контрольных мероприятий, в том числе отбор пяти проб сточных вод. Результаты исследований были неутешительны: трехкратное превышение содержания аммоний-ионов, которые приводят к разрастанию планктона, чрезмерному размножению водорослей и гибели рыбы. Аммоний-ионы при попадании в организм человека поражают внутренние органы, увеличивают риск развития онкологических заболеваний. В лаборатории нашли в стоках ряд хлорорганических соединений, запрещенных к сливу.
По данным «Концессий водоснабжения», имело место быть и занижение объемов сливаемых в городскую канализацию стоков. По некоторым данным, владелец ассенизаторской фирмы ранее работал в правоохранительных органах. Не исключено, что это обстоятельство препятствует закрытию фирмы, которая работает с опасными ЖБО прямо в жилой зоне. Ведет себя владелец вольготно и бесстрашно и всячески препятствовал проведению контрольных мероприятий.

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