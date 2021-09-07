Жители улиц Менделеева, Краснокамской и Крылова в Краснооктябрьском районе Волгограда спустя несколько лет избавились от зловонного и токсичного соседа – ассенизаторской фирмы «Аква Дренаж». Компания «Концессии водоснабжения» отключила злостного нарушителя от услуг водоотведения, заколотив слив из трубы фирмы в коллектор городской канализации. Место перекрытого слива опломбировано.

ООО «Аква Дренаж» мучает жителей частного сектора удушливыми ароматами с 2018 года – тогда фирма построила здесь целую станцию по приему жидких бытовых отходов 1-4 классов опасности. Ранее департамент муниципального имущества выдавал разрешение ООО «Аква Дренаж» на размещение подземного линейного сооружения канализационных частей, а также его наземной части и сооружения. Но «квартиранты» стали чувствовать себя здесь как дома: установили нестационарный павильон и металлическое сооружение, участок – огородили. У нерадивого коммерсанта департамент отозвал ранее выданное разрешение, администрация Краснооктябрьского района в ноябре 2018 года издала распоряжение о сносе самовольно построенных объектов.