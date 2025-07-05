Расследования

Под Волгоградом юнец обворовал работодателя на рынке

Расследования 05.07.2025 16:54
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05.07.2025 16:54


Следователи Новоаннинского района Волгоградской области расследуют уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя, который похищал деньги у 64-летней женщины-продавца на рынке. За четыре месяца ему удалось выкрасть около 22 тысяч рублей.

Как рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области, молодой человек работал помощником у женщины на рынке. Деньги он похищал с салона автомобиля. Потерпевшая, заметившая систематическое исчезновение денег, обратилась в полицию.

- Полицейские, проведя оперативно-разыскные мероприятия, установили подозреваемого, который сознался в содеянном и пояснил, что истратил похищенные денежные средства на личные нужды, - уточнили в пресс-службе регионального главка.

В настоящее время ведется следствие.

Фото: архив V102.RU

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