Волгоградцы назвали 12 дней январских праздников «перебором»





Волгоградцы, принявшие участие в опросе ИА «Высота 102», назвали перебором 12 праздничных дней в январе. Как сообщает информагентство по итогам голосования, против затяжных праздников выступили 50% респондентов.

В Telegram-канале ИА «Высота 102» в опросе приняли участие 773 человека. 386 человек - 50% - выбрали вариант ответа, согласно которому они против почти двухнедельных праздничных выходных.

Другие же 25% - 193 человека - высказались за долгое празднование Нового года. Ровно такое же количество людей в шутку выбрали третий вариант ответа, который предполагает создание еще большего количества официальных праздников, в дни которых россияне смогут официально не работать.

Напомним, Минтруд разработал проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год. Документ уже доступен для общественного обсуждения. Согласно ему, праздничные выходные в следующем году могут начаться с 31 декабря 2025 года и закончатся лишь 11 января 2026-го.

Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky