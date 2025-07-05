



Россия в нынешнем году может поднять пошлину на импорт цветов из недружественных стран. Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, передает V102.RU со ссылкой на ТАСС.

Министр напомнила о повышении пошлин на указанную продукцию с 5 до 20 процентов в июле прошлого года в рамках специальных экономических мер.

- В этом году может будем увеличивать эти пошлины, - заявила Оксана Лут на Всероссийском Дне поле в Волгоградской области.

Напомним, в Волгоградской области на площадке «Всероссийского дня поля – 2025» под руководством министра сельского хозяйства Оксаны Лут состоялось пленарное заседание, на котором делегаты обсудили вопросы цифровизации отечественного агропромышленного комплекса.