Федеральные новости

Оксана Лут: в России могут вырасти цены на цветы из недружественных стран

Федеральные новости 05.07.2025 09:16
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05.07.2025 09:16


Россия в нынешнем году может поднять пошлину на импорт цветов из недружественных стран. Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, передает V102.RU со ссылкой на ТАСС.

Министр напомнила о повышении пошлин на указанную продукцию с 5 до 20 процентов в июле прошлого года в рамках специальных экономических мер. 

- В этом году может будем увеличивать эти пошлины, - заявила Оксана Лут на Всероссийском Дне поле в Волгоградской области. 

Напомним, в Волгоградской области на площадке «Всероссийского дня поля – 2025» под руководством министра сельского хозяйства Оксаны Лут состоялось пленарное заседание, на котором делегаты обсудили вопросы цифровизации отечественного агропромышленного комплекса.

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