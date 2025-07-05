Беда на воде: 25-летний парень утонул в Волгоградской области





В Иловлинском районе Волгоградской области 25-летний местный житель утонул во время отдыха на природе. Сегодня, 5 июля, спасатели сообщили об обнаружении его тела.

– Сегодня водолазы под руководством водолазного специалиста Дмитрия Печёнкина обнаружили и подняли тело мужчины 2000 года рождения. Оно находилось в 300 метрах от рабочего поселка Иловля, – сообщили в ГКУ «Служба спасения». – Мужчина пропал накануне во время купания.





Спасатели в очередной раз напоминают жителям Волгоградской области и гостям региона об опасности купания в непроверенных водоемах.

– Незнание и несоблюдение правил безопасного поведения на водоемах может стоить жизни, – напоминают в службе спасения. – В случае бедствия на воде немедленно звоните по телефонам экстренных служб – 112 или 33-60-60.

Фото: ГКУ «Служба спасения»