Происшествия

Беда на воде: 25-летний парень утонул в Волгоградской области

Происшествия 05.07.2025 16:21
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05.07.2025 16:21


В Иловлинском районе Волгоградской области 25-летний местный житель утонул во время отдыха на природе. Сегодня, 5 июля, спасатели сообщили об обнаружении его тела. 

– Сегодня водолазы под руководством водолазного специалиста Дмитрия Печёнкина обнаружили и подняли тело мужчины 2000 года рождения. Оно находилось в 300 метрах от рабочего поселка Иловля, – сообщили в ГКУ «Служба спасения». – Мужчина пропал накануне во время купания.


Спасатели в очередной раз напоминают жителям Волгоградской области и гостям региона об опасности купания в непроверенных водоемах. 

– Незнание и несоблюдение правил безопасного поведения на водоемах может стоить жизни, – напоминают в службе спасения. – В случае бедствия на воде немедленно звоните по телефонам экстренных служб – 112 или 33-60-60.

Фото: ГКУ «Служба спасения» 

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