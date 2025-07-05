В аэропорту Волгограда задерживаются рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга





Из-за временных ограничений в аэропорту Пулково задерживаются рейсы в Волгоград. Всего задержаны на прилет и вылет четыре рейса с опозданием практически в 6 часов.

Так, в волгоградский аэропорт должны были прибыть самолеты из Санкт-Петербурга в 11:50 и 16:20 авиакомпаний «Россия» и «Победа». Однако они перенесены на 19:30 и 21:45. Также из Волгограда должны были вылететь самолеты тех же авиакомпаний в 12:50 и 14:35.

Кроме того, из-за непогоды отменен один рейс на прилет и вылет из Москвы, а также один перенес. По информации Росавиации, причиной отмены стал сильный ветер.

Отметим, ограничения в Пулково вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в ночь на 5 июля.