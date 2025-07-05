Общество

В аэропорту Волгограда задерживаются рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга

Общество 05.07.2025 14:06
0
05.07.2025 14:06


Из-за временных ограничений в аэропорту Пулково задерживаются рейсы в Волгоград. Всего задержаны на прилет и вылет четыре рейса с опозданием практически в 6 часов. 

Так, в волгоградский аэропорт должны были прибыть самолеты из Санкт-Петербурга в 11:50 и 16:20 авиакомпаний «Россия» и «Победа». Однако они перенесены на 19:30 и 21:45. Также из Волгограда должны были вылететь самолеты тех же авиакомпаний в 12:50 и 14:35. 

Кроме того, из-за непогоды отменен один рейс на прилет и вылет из Москвы, а также один перенес. По информации Росавиации, причиной отмены стал сильный ветер.

Отметим, ограничения в Пулково вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в ночь на 5 июля. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
05.07.2025 18:32
Общество 05.07.2025 18:32
Комментарии

0
Далее
Общество
05.07.2025 17:40
Общество 05.07.2025 17:40
Комментарии

0
Далее
Общество
05.07.2025 15:51
Общество 05.07.2025 15:51
Комментарии

0
Далее
Общество
05.07.2025 15:35
Общество 05.07.2025 15:35
Комментарии

0
Далее
Общество
05.07.2025 15:03
Общество 05.07.2025 15:03
Комментарии

0
Далее
Общество
05.07.2025 14:26
Общество 05.07.2025 14:26
Комментарии

0
Далее
Общество
05.07.2025 12:59
Общество 05.07.2025 12:59
Комментарии

0
Далее
Общество
05.07.2025 12:43
Общество 05.07.2025 12:43
Комментарии

0
Далее
Общество
05.07.2025 12:12
Общество 05.07.2025 12:12
Комментарии

0
Далее
Общество
05.07.2025 11:40
Общество 05.07.2025 11:40
Комментарии

0
Далее
Общество
05.07.2025 11:06
Общество 05.07.2025 11:06
Комментарии

0
Далее
Общество
05.07.2025 10:50
Общество 05.07.2025 10:50
Комментарии

0
Далее
Общество
05.07.2025 09:54
Общество 05.07.2025 09:54
Комментарии

0
Далее
Общество
05.07.2025 08:30
Общество 05.07.2025 08:30
Комментарии

0
Далее
Общество
05.07.2025 07:55
Общество 05.07.2025 07:55
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:32
Волгоградцы назвали 12 дней январским праздников «перебором»Смотреть фотографии
18:09
16-летний житель Белгорода победил в дрон-рейсинге под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:40
Конечную СТ на севере Волгограда откроют к концу летаСмотреть фотографии
17:06
Волгоградский «Ротор» на старте сезона сыграет с «Волгой» в гостяхСмотреть фотографии
16:54
Под Волгоградом юнец обворовал работодателя на рынкеСмотреть фотографии
16:21
Беда на воде: 25-летний парень утонул в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:51
Лучшие моменты Всероссийского дня поля под Волгоградом сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:35
Сергей Безруков собрал полный зал в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:05
Предлагал потрогать между ног и отвесил пощечину: в Камышине задержали неадекватного мигранта из БеларусиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:03
В Волгограде рекордное количество студентов выпустилось в ВолгГМУСмотреть фотографии
14:26
Фотограф показал с высоты сотни зрителей на концерте «Дискотеки Авария» и ПелагеиСмотреть фотографии
14:06
В аэропорту Волгограда задерживаются рейсы из Москвы и Санкт-ПетербургаСмотреть фотографии
13:43
Волгоградцы после нового ДТП с мопедом просят власти разобраться наконец с опасной дорогойСмотреть фотографииCмотреть видео
12:59
«Целыми днями кружат над обителью»: в Волго-Ахтубинской пойме выпустили на волю двух спасенных соколовСмотреть фотографии
12:53
От слов – к делу: Бочаров собрал совещание после визита Оксаны ЛутСмотреть фотографии
12:43
32 волгоградца претендуют на одну вакансиюСмотреть фотографии
12:12
В Волгограде ГАИ сообщила о 58 нарушителях, выявленных во время авторейдаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:40
Оранжевый уровень погодной опасности ввели в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:06
Почетный гражданин города-героя Волгограда Юрий Староватых отмечает 88-летиеСмотреть фотографии
10:50
В хуторе под Волгоградом неизвестный переехал мужчину и скрылся с места ДТПСмотреть фотографии
10:19
Заключительный день «Всероссийского дня поля – 2025» стартовал под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:15
В Волжском после тарана с автобусом иномарку отнесло на пешехода: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:54
В Волгограде временно изменено движение трамваев №12Смотреть фотографии
09:16
Оксана Лут: в России могут вырасти цены на цветы из недружественных странСмотреть фотографии
08:30
«Люди требуют диалога с Россией»: Ольга Петерсен посетила ВолгоградСмотреть фотографииCмотреть видео
07:55
Жара до +33º возвращается в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
07:30
«Превратили дворы в болота»: в Краснослободске после ремонта ул. Ватутина дожди топят жилой массивСмотреть фотографииCмотреть видео
07:01
Новичкам «Динамо-Синары» подарили цветы на командном собранииСмотреть фотографии
22:49
От больших идей к нереальному драйву: второй день крупнейшей выставки АПК в объективе фотографаСмотреть фотографии
21:20
Росстат: зарплата волгоградцев за месяц выросла на 1,5 тыс. рублейСмотреть фотографии
 