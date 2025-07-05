32 волгоградца претендуют на одну вакансию





По данным аналитиков hh.ru в Волгоградской области на одну вакансию претендуют 32 кандидата. По результатам опроса, за последний месяц более 69 тысяч волгоградцев начали активно искать работу, что на 27% больше, чем годом ранее.

В среднем, на одну вакансию с 3,2 претендентов увеличилось до 5,7. Особо конкурентными сферами являются инвестирование и консалтинг. Здесь на одно рабочее место претендуют 32 кандидата. Также популярным направлением является медиа, где на одну вакансию приходится 26 человек.

Можно отметить также топ-менеджеров и специалистов в сфере маркетинга, где претендентами на одну вакансию становятся 24 и 19 специалиста.