Развлечение для богатых? Арестованного олигарха Качуровского обвинили в запредельных расценках на охоту

Охотники из Котовского района Волгоградской области добиваются привлечения внимания органов власти к деятельности охотхозяйств, которые находятся в введении арестованного саратовского олигарха Виктора Качуровского. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, на днях они отправили очередную жалобу на Качуровского в федеральный центр, однако опасаются, что добиться справедливости им не удастся и на этот раз.

Чем же не угодил котовчанам Качуровский, который в настоящее время находится в СИЗО по подозрению в даче крупной взятки вместе с замглавы городского поселения Котово Борисом Тареевым?

Два охотхозяйства Котовского района – охотугодье «Моисеевское» и «Лапшинское» – по договорам пользования, заключенным с облкомприроды, принадлежат ООО «Велес», которым владеет Виктор Качуровский. Да и сам саратовский бизнесмен известен в районе как организатор различных охотничьих соревнований. Однако многие охотники, среди которых немало пенсионеров, то есть обычных людей с небольшими доходами, в последнее время испытывают сложности при взаимодействии с ООО «Велес».

– Мы практически лишены возможности заниматься своим хобби, – рассказал ИА «Высота 102» житель Котовского района Владимир. – В ООО «Велес» разбили охотугодья «Лапшинское» и «Моисеевское» на зоны, половина из которых закрыта для охоты простых людей. Это – Смородинские балки, пруд, Коростинские сады, Петкачевское угодье. Понаставили знаков о запрете охоты на участках, не согласовав с администрацией. Фактически для нас, небогатых людей, не осталось места, где можно реализовать свое хобби. Чуть ли на железной дороге приходится охотиться.

– В «Велесе» придумывают все новые и новые правила и запреты. Например, фактически остановлена охота с карабинами , так как билет на нее стоит от 40 до 50 тысяч рублей. Мы разве можем с нашими пенсиями такое себе позволить? Ставят палки в колеса и для охотников с собаками. Границ охотугодий нет в открытом доступе, не выдаются вместе с путевкой, а после оплаты путевки невозможно допроситься чеков, – продолжил другой котовчанин Николай.

По мнению мужчин, в ООО «Велес» комфортные условия созданы только для состоятельных гостей.

Пенсионеры-охотники терпеть этого не стали и пожаловались на действия охотопользователя. В частности, они считают, что ООО «Велес» нарушает права граждан, незаконно устанавливая границы зон охоты, не предоставляя экономически обоснованные цены разрешений на добычу зверя. При это процедуры распределения квот, по их мнению, непрозрачны. Авторы письма попросили контролирующие органы провести проверку деятельности охотпользователя на предмет возможных нарушений.

Письмо-жалобу котовчане отправили в федеральный центр, откуда его спустили на уровень региона, в облкомприроды. В ведомстве, впрочем, заявили, что фактов, подтверждающих неправомерные действия охотопользователя при организации любительской и спортивной охоты и нарушений нормативных актов в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов, не установлено (копия ответа есть в распоряжении редакции ИА «Высота 102»).





Однако полученный ответ охотников не удовлетворил.

– Нам сообщили, что государство не регулирует расценки в сфере охотничьего хозяйства, а они складываются, исходя из затрат этого охотпользователя. Так мы и хотели, чтобы проверили, насколько затраты ООО «Велес» соотносятся с этими дикими расценками, по которым мы должны платить! – возмущается охотник Игорь. – Однако в проведении внеплановой проверки «Велеса» нам отказали, так как для этого нет оснований.

Однако котовчане на этом не собираются останавливаться. Примечательно, что борьбу за свои права они начали еще до того, как Виктор Качуровский со своим подельником попались на взятке, не побоявшись влияния и связей этого человека.

– Когда его компания пришла в наш район при покровительстве бывшего руководства, наши леса и поля превратились в место для богатых людей, а нас задвинули на окраину «праздника жизни». Но согласно Конституции, все имеют равные права на пользование охотничьими ресурсами. И мы просто хотим, чтобы эти права соблюдались, – констатируют собеседники.

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