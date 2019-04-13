В Волгограде суд прикрыл бизнес коммерсантов на «отхожем месте»

Экология 13.04.2019 12:24
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13.04.2019 12:24
Ворошиловский районный суд Волгограда признал незаконным приказ управления Росприроднадзора по Волгоградской области о предоставлении ООО «Аква-Дренаж» лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортировке, обработке, утилизации и размещению отходов 1-4 классов опасности. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда. Таким образом, волгоградцам удалось доказать незаконность работы точки по приему жидких бытовых отходов, расположенной на ул. Менделеева в Краснооктябрьском район Волгограда в непосредственной близости от жилых домов.
В суд обратились местные жители, которые устали дышать зловониями, доносящимися из точки приема ЖБО. Однако в управлении Росприроднадзора заверяли, что законные основания для выдачи лицензии фирме присутствовали. Впрочем, на суде выяснились совсем другие подробности. В частности, оказалось, ООО «Аква-Дренаж» предоставило в управлении документы, которые свидетельствовали о том, что сооружение по приему канализационных стоков является капитальным. Однако это не соответствовало действительности. Кроме того, фирма не обладала земельным участком, на котором сбрасывала стоки в канализацию, на праве собственности или на другом законном основании, что является одним из главных условий получения лицензии. При этом на ассенизаторском объекте не была установлена санитарно-защитная зона. Тем не менее желаемые документы ООО «Аква-Дренаж» все-таки в управлении Росприроднадзора получило. И с этих пор для жителей расположенных рядом улиц Краснокамской и Крылова началась «ароматная» жизнь. «Мы не можем поверить своему счастью, что теперь эти ассенизаторы перестанут нас травить запахом фекалий. Им отходы, конечно, приносили деньги, а нам портили жизнь», - комментируют еще не вступившее в силу решение суда волгоградцы.
К слову, корреспонденты ИА «Высота 102» зимой побывали на точке приема ЖБО на ул. Менделеева, работа на которой кипела в буквальном смысле слова. Постоянно подъезжающие цистерны принимали дежурившие здесь люди, которые стали угрожать журналистам и активистам ОНФ вызовом полиции. Свой «грязный» бизнес здесь охраняли так рьяно не зря. По приблизительным оценкам, он мог приносить своим владельцам до полумиллиона рублей в месяц.
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