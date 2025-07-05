Мощный ливень накрыл несколько районов Волгоградской области





Мощный ливень накрыл несколько районов в Волгоградской области. Во власти непогоды оказались Новоаннинский и Палласовский районы.





В Новоаннинском районе сильный дождь начался с 11 часов утра и продолжался практически до вечера, залив огороды местных жителей. Также ливень начался в Палласовском районе. Многие местные, не ожидая разгула стихии, опрыскали урожай от вредителей и полили грядки.

Также сильный дождь прошел и в городе-спутнике Волжском. Непогода настигла и дачников в районе села Пичуга Дубовского района.

Видео: Жесть Волгограда / t.me