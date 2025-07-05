Общество

Мощный ливень накрыл несколько районов Волгоградской области

Общество 05.07.2025 19:30
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05.07.2025 19:30


Мощный ливень накрыл несколько районов в Волгоградской области. Во власти непогоды оказались Новоаннинский и Палласовский районы.



В Новоаннинском районе сильный дождь начался с 11 часов утра и продолжался практически до вечера, залив огороды местных жителей. Также ливень начался в Палласовском районе. Многие местные, не ожидая разгула стихии, опрыскали урожай от вредителей и полили грядки. 

Также сильный дождь прошел и в городе-спутнике Волжском. Непогода настигла и дачников в районе села Пичуга Дубовского района. 

Видео: Жесть Волгограда / t.me

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