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«Превратили дворы в болота»: в Краснослободске после ремонта ул. Ватутина дожди топят жилой массив

Транспорт 05.07.2025 07:30
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05.07.2025 07:30


В Краснослободске Волгоградской области жители ул. Ватутина жалуются на некачественный ремонт проезжей части, произведённый в 2023 году. Обновляя асфальт, подрядчик забыл про водоотведение, в результате чего при каждом дожде потоки воды перенаправляются во дворы близлежащих МКД и частный сектор. Последствия подтоплений один из местных жителей заснял на видео.



- Улица Ватутина, д.6. Положили асфальт, а сток не продумали. При осадках трёхэтажку у дороги затапливает. Подвалы стоят всклень. Частникам тоже достаётся. Выезды со дворов затоплены. Вода месяцами стоит почти по колено, сантиметров 30 в глубину, - рассказал журналистам горожанин.

По словам мужчины, специалисты не только не обеспечили отведение осадков, но и «забыли» обустроить съезды к участкам и прилегающим проездам.

Здесь в одном из стареньких деревянных домов живёт одинокая бабуля. Естественно, её дом постоянно подтапливается, и она ничего сделать с этим не может. Обустроили бы хоть какую-нибудь канаву вдоль дороги, чтобы вода стекала. Такого, как сейчас, быть не должно - подчеркнул волгоградец.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в администрацию Краснослободска с просьбой прокомментировать метаморфозы, произошедшие с дорогой после ремонта. Муниципалитет признал, что при обновлении проезжей части обустройство дренажа или системы ливневой канализации предусмотрено не было. У чиновников не хватило средств даже для установки бордюров.

- В связи с отсутствием на территории городского поселения г. Краснослободск централизованной системы ливневой канализации, водоотвод дождевых стоков с проезжей части осуществляется на обочину с последующим дренированием. Установка бордюрного камня на участках ремонта дороги не предусмотрена в связи с отсутствием централизованного водоотведения и ограниченности бюджетных средств, - рассказали журналистам в мэрии.

При этом в муниципалитете уверяют, что о бедах жителей ул. Ватутина впервые услышали лишь от журналистов, а по итогу организованной проверки не нашли ни одного участка подтоплений.

- В результате мониторинга ситуации на улично-дорожной сети городского поселения г. Краснослободск, при выпадении обильного количества осадков, зоны подтопления жилых домов не выявлено, - подчёркивается в комментарии администрации.

Отметим, редакция запросила комментарий по сложившейся ситуации в прокуратуре Волгоградской области. Ответ надзорного ведомства будет опубликован дополнительно.

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102»

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