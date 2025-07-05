



Почетный гражданин города-героя Волгограда Юрий Фёдорович Староватых отмечает День рождения 5 июля. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня ему исполняется 88 лет.

Уроженец Сталинграда Юрий Фёдорович Староватых всю жизнь посвятил развитию родного города. Трудовой путь начинал на Волгоградском заводе железобетонных изделий №1. За два десятилетия прошел путь от мастера цеха на заводе до главного инженера «Волгограджилгражданстроя». Именно под его чутким руководством в Волгограде строились жилые дома, детские сады и школы.

С 1971 по 1980 годы Юрий Фёдорович избирался депутатом Дзержинского районного совета депутатов и членом исполкома.

В 1980 году был избран депутатом Волгоградского горсовета и заместителем председателя исполкома Волгоградского городского Совета народных депутатов по коммунальному хозяйству, позже - первым заместителем председателя по капитальному строительству, а с 1986 по 1990 год - председателем исполкома горсовета Волгограда. Был депутатом Волгоградского областного Совета 2-х созывов.

Большинство достопримечательной современного Волгограда возводились при непосредственном участии Юрия Фёдоровича. Это и музей-панорама «Сталинградская битва», и речной вокзал, госпиталь ветеранов Великой Отечественной войны, онкологический центр и множество других. Внес Юрий Староватых вклад и в развитие дорожно-транспортного хозяйства города-героя, принимая участие в реализации проектов по строительству первой очереди скоростного трамвая, Третьей продольной магистрали.

Юрий Федорович особое внимание уделял и уделяет сейчас общественной жизни родного города, входил в состав Общественной палаты Волгоградской области, возглавлял Общественную палату Волгограда.

Особое место в жизни Юрия Староватых занимает до сих пор спорт. Председатель Совета ветеранов ВООО «Динамо», мастер спорта СССР по велоспорту, Президент коллегии судей России, судья международной категории, кавалер знака «Отличник физической культуры и спорта», Почётный динамовец – это все Юрий Федорович Староватых.

Редакция ИА «Высота 102» выражает глубокую признательность Юрию Фёдоровичу за его многолетний созидательный труд на благо нашего города. От себя и от лица всех наших читателей желаем крепкого здоровья на долгие годы, добрых людей рядом и энергии.